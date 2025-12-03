Новини
ЦСКА излиза срещу Локомотив Пловдив в търсене на седма поредна победа в първенството

3 Декември, 2025 15:37

Мачът е от 18:00 часа

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА посреща Локомотив Пловдив в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е днес от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Главен съдия на срещата е Димитър Димитров. Срещата може да бъде наблюдавана на живо в ефира на Диема спорт.

Двата отбора влизат в кръга, разделени от само една точка, което превръща мача в пряк сблъсък за позиция в първата четворка. Локомотив Пловдив заема четвъртото място с 29 точки, а ЦСКА е пети с 28.

Столичният тим се намира в отлична форма. Отборът на Христо Янев е в серия от седем поредни победи във всички турнири и шест последователни успеха в първенството. В предишния кръг „червените“ спечелиха убедително като гости на Спартак Варна с 4:0. За предстоящата среща ЦСКА няма да може да разчита на наказания Бруно Жордао, но в състава се завръща Адриан Лапеня, който изтърпя санкцията си.

Локомотив Пловдив пристига в София след два последователни равни мача срещу новаците Добруджа (1:1) и Монтана (0:0). Тимът на Душан Ко̀сич има един успех в последните пет шампионатни срещи. Добрата новина за „черно-белите“ е завръщането на Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса, които пропуснаха предишния двубой заради натрупани картони.

През пролетта Локомотив Пловдив спечели с минималното 1:0 на свой терен.

Билети за мача могат да бъдат закупени онлайн ТУК. Цената на пропуските са както следва:

ВИП лога - 170 лева
Сектор А - ложи - 35 лева
Сектор А - 27 лева
Сектор Г - 15 лева
Сектор Б - 15 лева


