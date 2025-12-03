Ерлинг Халанд с поглед към нов исторически връх във Висшата лига

Голямата звезда на Манчестър Сити - Ерлинг Халанд, отново прикова вниманието на футболната общественост, след като постави пореден впечатляващ рекорд в английската Висша лига. Норвежкият таран стана най-бързият играч достигнал котата от 100 гола в Премиършип. Той вече гледа към следващата голяма цел – абсолютния рекорд на Алан Шиърър - за най-много голове (260) във Висшата лига.

В драматичния двубой срещу Фулъм, завършил с голов трилър 5:4 в полза на „гражданите“, Халанд реализира юбилейното си стотно попадение в едва 111-ия си мач в английския елит. Това постижение го изстреля на върха по скорост на достигане до тази престижна граница, изпреварвайки легендарния Шиърър.

„Знам за рекорда на Шиърър, но не се вманиачавам по него. Фокусът ми е върху това да помагам на отбора с голове – това е моята работа“, сподели 25-годишният нападател пред Sky Sports след срещата.

Той подчерта, че очакванията към него са огромни, но именно това го мотивира да продължава да бележи. Халанд вече държи и рекорда за най-бързо отбелязани 50 гола във Висшата лига, а сега амбициите му са насочени към върха – 260-те гола на Шиърър, които все още изглеждат недостижими за повечето нападатели.

„Ако не вкарвам, хората ще ме критикуват – това е част от професията. Но аз съм тук, за да реализирам“, категоричен е норвежецът.

След като наскоро Манчестър Сити претърпя разочарования срещу Нюкасъл и Байер Леверкузен, Халанд и съотборниците му вече са в серия от две поредни победи.

„Всеки мач е ново предизвикателство, а програмата ни през следващия месец е изключително натоварена“, допълни нападателят.

С 15 гола в 14 мача през настоящия сезон, Ерлинг Халанд отново оглавява класацията на голмайсторите във Висшата лига, доказвайки, че е истински кошмар за всяка защита.