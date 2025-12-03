Макларън изненадва с нова визия за решаващия финал на Формула 1 през 2025 година

Отборът на Макларън ще се появи на старта на Гран При на Абу Даби във Формула 1 с уникална, специално създадена цветова схема. Този свеж облик ще украси болидите на британския тим именно в най-напрегнатия момент от сезона, когато ще се реши кой ще грабне шампионската титла при пилотите за 2025 година.

Макларън влиза в последния кръг с изключително силни позиции. Ландо Норис оглавява генералното класиране с внушителните 408 точки, а неговият съотборник Оскар Пиастри диша във врата на конкурентите с 392 точки, заемайки третото място. Между двамата се е вклинил само Макс Верстапен, който разполага с 396 точки и също има реални шансове за титлата.

Очаква се ожесточена битка до последната обиколка на пистата "Яс Марина".

За финалния сблъсък, болидите MCL39 на Норис и Пиастри ще се отличават с нови, по-ярки и атрактивни цветове. Промените ще засегнат предната част на въздушните кутии, пода и основния елемент на предното крило, които ще бъдат украсени с по-шарени и модерни акценти. Тази стилна трансформация е резултат от сътрудничеството между Макларън и дългогодишния им партньор British American Tobacco, които за пореден път обединяват усилия за специална визия на Гран При на Абу Даби.

Традицията Макларън и BAT да представят ексклузивни цветови решения за финалната надпревара в ОАЕ се затвърждава и тази година. Чрез тази инициатива, партньорите популяризират марката Velo, а феновете с нетърпение очакват дали новата визия ще донесе така жадувания успех на отбора.

Макларън не е печелил титлата при пилотите от триумфа на Люис Хамилтън през 2008 година, което прави предстоящия финал още по-значим и емоционален за отбора и неговите привърженици.