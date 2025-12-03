Новини
Матеуш Куня се завръща на терена за Манчестър Юнайтед

3 Декември, 2025 23:05 484 1

Хари Магуайър и нападателя Бенямин Шешко все още лекуват травми

Матеуш Куня се завръща на терена за Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилският нападател на Манчестър Юнайтед - Матеуш Куня отново ще бъде на разположение за предстоящия сблъсък от Висшата лига срещу Уест Хем Юнайтед. Дългоочакваното завръщане на Куня бе потвърдено от мениджъра Рубен Аморим по време на пресконференция, проведена в навечерието на двубоя на "Олд Трафорд" този четвъртък.

Въпреки добрата новина, Юнайтед ще трябва да се справи без услугите на защитника Хари Магуайър и нападателя Бенямин Шешко, които все още лекуват травми. Освен това, Аморим разкри, че съдбата на още двама футболисти остава неясна, но предпочете да не разкрива имената им, за да не дава предимство на съперника.

"Имаме двама играчи, които са под въпрос, но няма да споделя кои са те. Това може да промени тактическата ни схема за мача. Ще изчакаме до последния момент, за да видим дали ще могат да участват," коментира наставникът на "червените дяволи".

Аморим изрази увереност, че Матеуш Куня тепърва ще разкрива пълния си потенциал пред публиката на "Олд Трафорд".

"Куня има още много какво да покаже. Той се адаптира към новата среда и усеща напрежението, което идва с големите очаквания. Вярвам, че с времето ще видим още по-силни изяви от него както в атака, така и в защита," сподели мениджърът.


    Браво, момче! Влизай да играеш, че нещо отбора зле напоследък. Да попитам, а бе за някакво прасе пишат всички по цял ден у фейсбука, кой е тоя?

    23:50 03.12.2025

