Ман Юнайтед спря безплатната храна за служителите си

14 Декември, 2025 08:15 890 3

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед тъне в дългове. Буквално. Според последните финансови отчети, дългът на клуба от Олд Трафорд е нараснал до рекордните 1,29 милиарда паунда.

Увеличението на дълга настъпи, след като Юнайтед „изтегли“ допълнителни 105 милиона паунда от кредитната си линия, за да привлече през лятото Бенямин Шешко, Брайън Ембеумо, Матеус Куня и Сене Ламенс.

От общо наличните 350 милиона, Юнайтед вече е използвал 268 милиона паунда, докато паричните средства са намалени от 149,6 на 80,5 милиона паунда.

Поради това ръководството на клуба реши да „стегне колана“. Така се стигна до две вълни на съкращения, след които броят на служителите беше намален от 1150 на около 700. Освен това, на служителите бяха премахнати и безплатните хранения.

Финансовите отчети показват, че тези мерки са донесли 13,3 милиона паунда оперативна печалба и че сумата, отделяна за заплати, е намалена с 6,6 милиона паунда.

Припомняме, че Юнайтед в момента е на седмо място в Премиър лийг и след 15 изиграни мача има 25 спечелени точки. Изглежда, че скоро ще трябва (отново) да се впусне в търсене на подкрепления, така че в този смисъл тези огромни задължения, разбира се, никак не са в негова полза.


  • 1 Бистришките тикви

    4 0 Отговор
    В столовата на партийния дом на БКП, депутатските кюфтета винаги ще бъдат на народни цени, независимо колко е задлъжняла държавата.

    08:26 14.12.2025

  • 2 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Да идват да рабитят за националния, дават ваучери за храна и билети за концерти на галена

    08:53 14.12.2025

  • 3 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    10-12г супер скъпи футболисти и никакви резултати – много се забавиха. Имат две купи на Англия и една супер купа. Напомнят ми на Интер в края на 90-те и началото на 2000-те, ама при Интер това продължи 3-4г и разпродадаха звездите.

    09:14 14.12.2025

