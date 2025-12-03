Новини
След 20 дузпи: Наполи се класира за 1/4-финалите на Купата на Италия

3 Декември, 2025

Неаполитанците отстраниха Каляри

След 20 дузпи: Наполи се класира за 1/4-финалите на Купата на Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер разтърси Неапол, където местният Наполи извоюва мястото си сред най-добрите осем в турнира за Купата на Италия. На стадион "Диего Армандо Марадона" домакините преминаха през истински трилър срещу Каляри и след изпълнения на дузпи се поздравиха с успех – 9:8. В редовното време мачът завърши 1:1.

Сблъсъкът започна с високо темпо и още в 28-ата минута Лоренцо Лука даде преднина на Наполи, възползвайки се от прецизен пас на Антонио Вергара. Гостите от Сардиния обаче не се предадоха и в 67-ата минута Себастиано Еспозито възстанови равенството, с което върна интригата в двубоя. Въпреки усилията на двата отбора, редовното време не излъчи победител, а всичко трябваше да се реши от бялата точка.

При драматичната серия от дузпи за Наполи точни бяха Матео Политано, Скот Мактомини, Ноа Ланг, Расмус Хьойлунд, Елиф Елмас, вратарят Ваня Милинкович-Савич и Леонардо Спинацола. Единствено Давид Нереш не успя да преодолее стража на Каляри.

От другата страна, за Каляри реализираха Адам Оберт, Дженаро Борели, Матео Прати, Себастиано Еспозито, Себастиано Луперто, Мишел Адопо, Рияд Идриси и Алесандро Ди Пардо. Фатални за сардинците се оказаха пропуските на Матия Феличи и Зито Лувумбо, чийто удар бе спасен от героичния Милинкович-Савич.

Така Наполи си осигури място на четвъртфиналите в надпреварата, където ще продължи битката за трофея.


