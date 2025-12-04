Формула 1 разкри пълния списък с пилоти за сезон 2026

Всички отбори във Формула 1 официално обявиха своите пилотски тандеми за предстоящия сезон 2026, а феновете вече тръпнат в очакване на зрелищни битки и неочаквани обрати по пистите.

За първи път от години насам, шампионатът ще посрещне 11 отбора, след като легендарната марка „Кадилак“ се присъединява към елита на моторните спортове. Това обещава още по-оспорвани състезания и нови интригуващи съперничества.

Ето и пълния списък с потвърдените състезатели за всеки отбор във Формула 1 през сезон 2026:

- **Макларън**: Оскар Пиастри и Ландо Норис

- **Мерцедес**: Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели

- **Ред Бул**: Макс Верстапен и Исак Хаджар

- **Ферари**: Шарл Льоклер и Люис Хамилтън

- **Уилямс**: Алекс Албон и Карлос Сайнц

- **Рейсинг Булс**: Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад

- **Астън Мартин**: Фернандо Алонсо и Ланс Строл

- **Ауди**: Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето

- **Хаас**: Естебан Окон и Оливър Берман

- **Алпин**: Пиер Гасли и Франко Колапинто

- **Кадилак**: Серхио Перес и Валтери Ботас

Сезон 2026 във Формула 1 се очертава като един от най-интересните в последното десетилетие. Новите попълнения, завръщането на легенди и появата на „Кадилак“ гарантират незабравими моменти за всички почитатели на високите скорости.