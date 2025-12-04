Лудогорец няма право на грешка при гостуването си на Добруджа Добрич

Добруджа посреща Лудогорец в среща от 18-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се играе днес от 13:00 часа на стадион „Дружба“ в Добрич, а главен съдия е Кристиян Колев. Срещата може да гледате на живо в ефира на телевизия Диема спорт.

Домакините продължават да изпитват сериозни затруднения в първенството и с 11 точки остават на последното място в класирането. В предишния кръг отборът на Атанас Атанасов загуби с 1:3 при гостуването си на Славия. За предстоящата среща тимът ще може да разчита отново на Ивайло Михайлов, който изтърпя наказанието си.

Лудогорец пристига в Добрич в добро настроение след значителното подобрение в играта и резултатите след назначението на Пер-Матиас Хьогмо. Шампионите са в серия от три поредни победи във всички турнири и заемат четвъртото място в класирането с 30 точки. В последния кръг разградчани победиха Ботев Враца с 2:0, а преди това записаха успехи над Септември (2:0) и Селта Виго (3:2) в Лига Европа.

Гостите няма да могат да разчитат на вратаря Серджио Падт, който продължава възстановяването си от контузия.

Първата среща между двата отбора през сезона завърши с успех за Лудогорец с 2:1 в Разград.

Касите на стадион "Дружба" отварят в 11:30 часа, а стадионът в 12:00 часа. Билетите са с цена 15 лева за стандартни пропуски и 30 лева ВИП билети.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore