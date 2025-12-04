Лудогорец продължава да е безгрешен с новия треньор, Видал е големият герой

Лудогорец продължава да е със стопроцентов актив при новия треньор Пер-Матиас Хьогмо след успех с 2:0 над Добруджа като гост в мач от 18-ия кръг на efbet Лига.

В герой за шампионите се превърна Кайо Видал, който отбеляза и двете попадения. Той откри резултата в продължението на първата част, а в 73-ата минута удвои.

Кардозо отправи първия точен удар в 6-ата минута, а Бонман без проблем улови. След 180 секунди по-късно Текпетей имаше добра възможност да стреля с глава, засичайки центриране на Видал, но ударът на ганайското крило не се получи и не затрудни Григоров.

В 9-ата минута запалянковците на двата отбора започнаха да скандират името на Любо Пенев, който води битка с тежко заболяване.

Лудогорец можеше да открие резултата в 16-ата минута. Текпетей изведе с великолепно Видал сам срещу вратаря. Крилото на "орлите" реши да търси намиращия се на празна врата Биле, но подаването дойде късо и бранител на домакините изчисти.

В 21-ата минута гостите направиха нов пропуск. Биле засече с глава центриране отляво, но прати топката покрай дясната греда.

Десет минути по-късно Добруджа изпусна първото си, но много чисто положение. Колебливи действия на Алмейда доведоха до корнер за Добруджа. Последва центриране към Куеро, който не уцели вратата след удар с глава от границата на малкия пеналт.

В 33-ата минута Видал отправи шут в аут от двайсетина метра. До този момент най-голямо впечатление в мача направиха множеството подхлъзвания на гостуващите футболисти, които доста често са се озоваваха на земята.

В 44-ата минута Бонман улови удар отдалеч.

Все пак разградчани успяха да стигнат до попадение във втората минута на продължението за първата част. Текпетей намери Видал, който след диагонален удар по земя през краката на Леони прониза Григоров.

На почивката Пер-Матиас Хьогмо смени Биле, който получи удар в главата секунди преди края на първото полувреме, с Машадо.

С началото на второто полувреме темпото значително спадна, а двата отбора се лутаха между наказателните полета.

Нещата се промениха в 71-ата минута, когато Машадо отправи опасен удар с глава след центриране отдясно, но изпрати топката в аут.

Само 120 секунди по-късно Чочев бе изведен очи в очи с Григоров, с лъжливо движение преодоля вратаря, а след това върна към Видал и крилото реализира втория си гол в мача с шут покрай Леони от 13-14 метра.

В 80-ата минута Лудогорец създаде няколко положения в рамките на секунди, а при един от набезите си нацели и напречната греда, но в крайна сметка страничният рефер вдигна засада.

ДОБРУДЖА - ЛУДОГОРЕЦ 0:2

0:1 Кайо Видал 45+2

0:2 Кайо Видал 73

ДОБРУДЖА: 13. Григоров, 15. Костов, 37. Керчев, 22. Куеро, 77. Леони, 23. Фол, 7. Иванов, 8. Кардозо, 35. Ловрик, 82. Силва, 98. Михайлов

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 55. Нахмиас, 4. Алмейда, 3. Недялков, 23. Дуарте, 30. Нареси, 37. Текпетей, 18. Чочев, 11. Видал, 29. Биле