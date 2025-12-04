Новини
Спорт »
Бг футбол »
Най-старото столично дерби: Славия - Левски закрива междинния 18-ти кръг на Първа лига

Най-старото столично дерби: Славия - Левски закрива междинния 18-ти кръг на Първа лига

4 Декември, 2025 12:17 663 0

  • славия -
  • левски-
  • столично дерби -
  • efbet лига-
  • стадион „александър шаламанов“-
  • васил минев-
  • софия-
  • първа лига

Мачът е от 18:00 часа на стадион "Александър Шаламанов"

Най-старото столично дерби: Славия - Левски закрива междинния 18-ти кръг на Първа лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия и Левски излизат един срещу друг в най-старото столично дерби – двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе днес от 18:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“, а главен съдия на мача е Васил Минев.

Двата отбора посрещат срещата в отлична форма. Славия е в серия от 11 поредни мача без загуба във всички турнири и спечели последните си четири шампионатни срещи под ръководството на Ратко Достанич. Столичният тим заема седмо място в класирането с 24 точки.

Левски пристига като лидер в първенството с 41 точки и вече си гарантира, че ще зимува на върха. „Сините“ показаха силна резултатност в последните два кръга, отбелязвайки общо 12 гола при успехите над Монтана (5:1) и Септември (7:0). Преди това тимът на Хулио Веласкес отстъпи минимално на ЦСКА.

Славия ще бъде без контузените Кристиан Стоянов и Денислав Александров. В групата се завръщат Диего Фераресо, Васил Казълджиев и Любомир Костов, докато Тони Тасев остава извън състава.

За Левски добрата новина е възстановяването на Радослав Кирилов и Карл Фабиен, които вече тренират пълноценно. Старши треньорът ще прецени до последно дали да ги включи в игра.

По-рано през сезона двата отбора се срещнаха в мач от третия кръг, когато Левски победи с 2:0 след попадения в края на срещата.

Билети за мача се продават на касите на стадион "Александър Шаламанов" в София.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ