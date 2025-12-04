Най-старото столично дерби: Славия - Левски закрива междинния 18-ти кръг на Първа лига

Славия и Левски излизат един срещу друг в най-старото столично дерби – двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе днес от 18:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“, а главен съдия на мача е Васил Минев.

Двата отбора посрещат срещата в отлична форма. Славия е в серия от 11 поредни мача без загуба във всички турнири и спечели последните си четири шампионатни срещи под ръководството на Ратко Достанич. Столичният тим заема седмо място в класирането с 24 точки.

Левски пристига като лидер в първенството с 41 точки и вече си гарантира, че ще зимува на върха. „Сините“ показаха силна резултатност в последните два кръга, отбелязвайки общо 12 гола при успехите над Монтана (5:1) и Септември (7:0). Преди това тимът на Хулио Веласкес отстъпи минимално на ЦСКА.

Славия ще бъде без контузените Кристиан Стоянов и Денислав Александров. В групата се завръщат Диего Фераресо, Васил Казълджиев и Любомир Костов, докато Тони Тасев остава извън състава.

За Левски добрата новина е възстановяването на Радослав Кирилов и Карл Фабиен, които вече тренират пълноценно. Старши треньорът ще прецени до последно дали да ги включи в игра.

По-рано през сезона двата отбора се срещнаха в мач от третия кръг, когато Левски победи с 2:0 след попадения в края на срещата.

Билети за мача се продават на касите на стадион "Александър Шаламанов" в София.