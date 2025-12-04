Испанските клубове, в които е играл Любо Пенев стартираха дарителска кампания за 300 000 евро

Испанските футболни грандове, в които българската легенда Любослав Пенев остави незабравима следа – Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта Виго и Компостела – се обединиха в благородна инициатива, целяща да събере 300 000 евро за спешна медицинска намеса на бившия нападател. Новината бе разпространена от авторитетното издание ABC, което разкрива подробности за състоянието на 59-годишния българин.

Пенев, който е сред най-обичаните футболисти в историята на българския и испанския футбол, е приет по спешност в специализирана онкологична клиника в Германия. Причината – напреднал стадий на рак на бъбреците, изискващ незабавна и сложна хирургическа интервенция.

Ветеранските организации на четирите испански клуба, в които Пенев е играл, стартираха мащабна дарителска кампания. Чрез специално открита банкова сметка, управлявана от Атлетико Мадрид, се набират средства за покриване на разходите по животоспасяващата операция. Инициативата вече среща широка подкрепа сред фенове, бивши съотборници и спортната общественост в Испания и България.

Валенсия, един от най-емблематичните клубове в кариерата на Пенев, изрази своята съпричастност с трогателно послание, изпращайки кураж и сили на своята легенда в този труден момент.

Събраните средства ще бъдат използвани изцяло за лечението на Любослав Пенев, който се нуждае от подкрепата на футболната общност.