Испанските клубове, в които е играл Любо Пенев стартираха дарителска кампания за 300 000 евро

4 Декември, 2025 12:39

Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта Виго и Компостела се обединиха

Испанските клубове, в които е играл Любо Пенев стартираха дарителска кампания за 300 000 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Испанските футболни грандове, в които българската легенда Любослав Пенев остави незабравима следа – Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта Виго и Компостела – се обединиха в благородна инициатива, целяща да събере 300 000 евро за спешна медицинска намеса на бившия нападател. Новината бе разпространена от авторитетното издание ABC, което разкрива подробности за състоянието на 59-годишния българин.

Пенев, който е сред най-обичаните футболисти в историята на българския и испанския футбол, е приет по спешност в специализирана онкологична клиника в Германия. Причината – напреднал стадий на рак на бъбреците, изискващ незабавна и сложна хирургическа интервенция.

Ветеранските организации на четирите испански клуба, в които Пенев е играл, стартираха мащабна дарителска кампания. Чрез специално открита банкова сметка, управлявана от Атлетико Мадрид, се набират средства за покриване на разходите по животоспасяващата операция. Инициативата вече среща широка подкрепа сред фенове, бивши съотборници и спортната общественост в Испания и България.

Валенсия, един от най-емблематичните клубове в кариерата на Пенев, изрази своята съпричастност с трогателно послание, изпращайки кураж и сили на своята легенда в този труден момент.

Събраните средства ще бъдат използвани изцяло за лечението на Любослав Пенев, който се нуждае от подкрепата на футболната общност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АКУ БЕ КУБИНЕЦ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО МУ

    5 4 Отговор
    ЩЯХА ДА МУ ТРЯБВАТ ЗЕЕЕРООО ЕВРА.........

    12:41 04.12.2025

  • 2 Специалиста

    5 0 Отговор
    От онова златно поколение, Супата е най-умния, покрай него даже и чичо му стана треньор. Жалко че не можа да вземе малко от здравия му ген . Я вижте, Пената ще ги погребе всички, и тогава ще си отиде.

    Коментиран от #3

    12:46 04.12.2025

  • 3 Търновец

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Специалиста":

    Като треньор на националите Любо почна с победи но според публикации БФС са забавили или не са платили договорените премии за футболистите и постепенно желанието за игра падна. Да Ви е честита служебната титла на Подуене. Аз не искам титла за ЦСКА а дано Любо още поживее.

    13:10 04.12.2025

  • 4 Мими Кучева🐕

    3 3 Отговор
    Супата няма шанс,злокачествен рак!🤔🖕🤔

    Коментиран от #6

    13:10 04.12.2025

  • 5 Друг

    2 0 Отговор
    Съпругата му Кристина Мицева, както пишат: била танцьорка в нощни заведения през 1990-те години, когато за кратко става любовница на убият борец Васил Илиев, ВИС, иска и ще събере пари за времето след Любо Пенев. Който е единственият българин вкарал 3 гола на супер отбора Реал Мадрид в един мач, четвърти в света по успешно изпълнение на дузпи, с минимум пропуски в дузпите, сбил се с охраната на президент на футболен клуб в Испания, нарекъл го смещник, залят с купища пари, с големи заеми, не управлява здравето и парите си, казва ни да духат супата ... Дано оцелее и този втори път с рак!

    Коментиран от #9

    13:25 04.12.2025

  • 6 Хасковски каунь

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мими Кучева🐕":

    Колега , доброкачествен рак няма.
    Дано Пенев - футболист от онова прекрасно поколение прескочи трапа

    13:27 04.12.2025

  • 7 Друг

    2 0 Отговор
    Впечатленията ми са: че испанските футболисти ветерани, ще дадат много пари за Любо Пенев и заради себе си, а българските ги разяжда завист, егоизъм, глупост и неможене.

    13:45 04.12.2025

  • 8 Цвете

    2 0 Отговор
    👍🌹💯ПРИЯТЕЛИТЕ СЕ ДОКАЗВАТ, ЧЕ КОГАТО ИМАШ ПРОБЛЕМ ТОГАВА ТЕ СА ЗАД ГЪРБА ТИ. 🍀🍀⚘️🇧🇬❤️🌹🌹

    13:47 04.12.2025

  • 9 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Друг":

    По принцип Йодът прочиства кръвта и помага за плаките по кръвоносните съдове и с капкомер една капка от концентрирана течност от преварено майско орехче плюс лъжица пчелен мед взети рано сутрин на гладно може да помогнат, а също и за лимфна течност прочистване

    14:01 04.12.2025

