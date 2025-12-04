Новини
Ливърпул отдаде почит на Диого Жота в деня, в който щеше да навърши 29 години

4 Декември, 2025 14:24 472 0

Футболистът загина в катастрофа през юли

Ливърпул отдаде почит на Диого Жота в деня, в който щеше да навърши 29 години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес футболният свят се обединява в скръб и спомени за португалския нападател Диого Жота, който трябваше да отпразнува своя 29-и рожден ден. Трагедията, разтърсила футболната общност на 3 юли, когато Жота и неговият брат Андре Силва загубиха живота си при тежка автомобилна катастрофа, остави незаличима следа в сърцата на фенове и съотборници.

В този емоционален ден, Ливърпул – клубът, в който Жота остави ярка следа със своята страст и отдаденост – изрази своята дълбока съпричастност към близките на футболиста. В официалните си социални канали английският гранд публикува трогателно послание, изпълнено с любов и подкрепа към съпругата на Жота, Руте, децата му, родителите, както и към всички роднини и приятели на двамата братя.

"Днес, както и всеки ден, си спомняме за Диого Жота на неговия 29-и рожден ден. Нашите мисли, обич и молитви са с неговото семейство и с близките на Андре. Завинаги ще останеш в сърцата ни, завинаги нашият номер 20", гласи посланието на Ливърпул.

Почитта към Жота се разпространи светкавично из социалните мрежи, където фенове и футболни личности от цял свят споделят снимки, спомени и думи на утеха.


