Ливърпул отдаде почит на Диого Жота в деня, в който щеше да навърши 29 години

Днес футболният свят се обединява в скръб и спомени за португалския нападател Диого Жота, който трябваше да отпразнува своя 29-и рожден ден. Трагедията, разтърсила футболната общност на 3 юли, когато Жота и неговият брат Андре Силва загубиха живота си при тежка автомобилна катастрофа, остави незаличима следа в сърцата на фенове и съотборници.

В този емоционален ден, Ливърпул – клубът, в който Жота остави ярка следа със своята страст и отдаденост – изрази своята дълбока съпричастност към близките на футболиста. В официалните си социални канали английският гранд публикува трогателно послание, изпълнено с любов и подкрепа към съпругата на Жота, Руте, децата му, родителите, както и към всички роднини и приятели на двамата братя.

"Днес, както и всеки ден, си спомняме за Диого Жота на неговия 29-и рожден ден. Нашите мисли, обич и молитви са с неговото семейство и с близките на Андре. Завинаги ще останеш в сърцата ни, завинаги нашият номер 20", гласи посланието на Ливърпул.

Почитта към Жота се разпространи светкавично из социалните мрежи, където фенове и футболни личности от цял свят споделят снимки, спомени и думи на утеха.

Today, as every day, we remember Diogo Jota on what would have been his 29th birthday.



All of our love, thoughts and prayers continue to be with his wife Rute, his children, parents and all of his family and friends, as well as those of his brother, Andre.



Forever in our… pic.twitter.com/FdMXbNADgp — Liverpool FC (@LFC) December 4, 2025