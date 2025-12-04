Мениджърът на Ливърпул: Гостуващите отбори вече вярват, че могат да постигнат добър резултат на „Анфийлд“

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот, коментира поредния неуспешен мач на своя отбор във Висшата лига. Снощи мърсисайдци завършиха 1:1 със Съндърланд на „Анфийлд“.

„Нашият стадион не е загубил своя „фактор на страх“ за гостуващите отбори, това е сигурно. Но е ясно, че съперниците вече вярват, че могат да постигнат добър резултат тук.

И дори мачовете, които спечелихме този сезон, подхраниха увереността на другите отбори. Защото победите, които постигнахме в началото, също не бяха лесни.

Не съм съвсем съгласен, че увереността на Съндърланд нарастваше с напредването на мача, защото мисля, че само един отбор владееше топката през цялото второ полувреме и само един отбор играеше в собствената си половина.

Да, гостите можеха да преместят топката в нашата половина, ако им беше отсъден свободен удар или удар от вратата. А ние трябваше да се защитаваме три или четири пъти, от статични положения, тъчове и корнери.

Разбира се, това е опасно, защото този сезон нашите противници показаха, че са опасни от статични положения. Добре е за нас, че не допуснахме от статични положения. Може би затова поне спечелихме точка“, заяви Арне Слот.