Днес теглят жребия за Световното първенство

Световното първенство по футбол наближава с пълна сила, а сега настъпи моментът за първата стъпка към дългоочакваните финали на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико - тегленето на жребия за груповата фаза. Церемонията в престижния център „Кенеди“ във Вашингтон стартира в 19:00 часа българско време.

Това ще бъде първото световно първенство с разширен формат от 48 участващи състава, като шест места все още са вакантни и ще бъдат попълнени след междуконтиненталните плейофи през месец март догодина.

Финалите през 2026-а година ще се проведат в рамките на малко повече от месец – от 11 юни до 19 юли. Трите държави домакини ще играят своите мачове от груповата фаза на собствена земя, в съответните градове-домакини. Откриващият сблъсък ще се състои на прочутия „Ацтека“ в Мексико Сити, докато големият финал е планиран за „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джърси. САЩ ще приемат най-голям брой срещи – общо 78, докато Канада и Мексико ще бъдат домакини на по 13 двубоя.

Четири от оставащите квоти ще бъдат излъчени чрез плейофите на УЕФА, където в борбата остават Албания, Босна и Херцеговина, Чехия, Дания, Италия, Косово, Северна Ирландия, Северна Македония, Полша, Ейре, Румъния, Словакия, Швеция, Турция, Украйна и Уелс.

Последните две места ще се решават в интерконтиненталните плейофи между Боливия, ДР Конго, Ирак, Ямайка, Нова Каледония и Суринам.

Тимовете на домакините ще бъдат разпределени на фиксирани позиции: Мексико – в група А на място А1, Канада – в група B на позиция B2, а САЩ – в група D като D2, съобразно вече публикуваната програма на двубоите. Отборите ще бъдат разделени в четири урни, според актуалната ранглиста на ФИФА.

Процедурата по тегленето започва с разпределянето на тимовете от първа урна, след което по същия ред ще бъдат попълнени и останалите групи до оформянето на пълния състав на Мондиала.

Урна 1: Канада, Мексико, САЩ, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия

Урна 2: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Република Корея, Еквадор, Австрия, Австралия

Урна 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д'Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Южна Африка

Урна 4: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, Европейски плейофи A, B, C и D, Плейоф турнир на ФИФА 1 и 2