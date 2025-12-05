Христо Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември

Легендата на българския футбол - Христо Стоичков, написа любопитен пост във "Фейсбук". Камата споделя, че никога няма да забрави датата 5 декември.
"Изминаха 35 години! Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност! В ръцете ми беше „Златната обувка“ за голмайстор №1 в Европа! С ЦСКА направихме наистина велики мачове! Какъв е животът – преди 35 години „Златна обувка“, днес – жребий за мондиал! Очакваме го с нетърпение!", написа Стоичков.
