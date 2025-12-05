Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември

Христо Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември

5 Декември, 2025 13:11 921 14

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • златната обувка

Изминаха 35 години!

Христо Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол - Христо Стоичков, написа любопитен пост във "Фейсбук". Камата споделя, че никога няма да забрави датата 5 декември.

"Изминаха 35 години! Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност! В ръцете ми беше „Златната обувка“ за голмайстор №1 в Европа! С ЦСКА направихме наистина велики мачове! Какъв е животът – преди 35 години „Златна обувка“, днес – жребий за мондиал! Очакваме го с нетърпение!", написа Стоичков.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли тоя

    5 5 Отговор
    Изпълзя?

    Коментиран от #4

    13:16 05.12.2025

  • 2 Що ве

    5 4 Отговор
    Ко стана ве? Да не затвориха Кауфланд?

    13:18 05.12.2025

  • 3 ЖИВ, ЗДРАВ, УСПЕШЕН

    6 1 Отговор
    И ТАКА ДО СТОЛЕТИЕ СЪС ЖИВЕЦ ЗА ЖИВОТ !!!

    Коментиран от #5

    13:19 05.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЗА ужас

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЖИВ, ЗДРАВ, УСПЕШЕН":

    На г@ведата...!!! Амин!!!

    13:20 05.12.2025

  • 6 ООрана държава

    2 1 Отговор
    От салама или от луканката да взема?

    Коментиран от #8, #13

    13:21 05.12.2025

  • 7 Изминаха 35 години

    2 0 Отговор
    И някой още вряцат ....

    13:22 05.12.2025

  • 8 От шпекия

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    салам цяля щафета... Ама си вземи отделно и малко и за храна..

    13:23 05.12.2025

  • 9 И пак да благпдарим

    1 1 Отговор
    На Живков и социализма

    13:24 05.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ще пее ли

    1 1 Отговор
    Или няма да пее? Чакаме с нетърпение поредната му излагация

    Коментиран от #12

    13:28 05.12.2025

  • 12 Е това е Излагация:

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ще пее ли":

    Гонзо, кр@тен защо не си в Рен?
    Гонзо , т@флека защо не си в Риека?
    Гонзо, баст@н, защо не си в Самсун?

    Коментиран от #14

    13:37 05.12.2025

  • 13 Вземи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    от салама с дупка и да ти е сладко каквото ти пусне

    13:40 05.12.2025

  • 14 И още

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Е това е Излагация:":

    Гонзо, кр@тен защо не си в Рен?
    Гонзо , т@флека защо не си в Риека?
    Гонзо, баст@н, защо не си в Самсун
    Гонзо-турист
    гадже на Азис

    13:42 05.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ