Слот посочи положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обясни какви са положителните страни в играта на отбра, които е видял в последните два мача - победата над Уест Хам и равенството със Съндърланд. Той анонсира и добрата новина, че Конър Брадли се завръща в състава на шампионите за утрешното гостуване на Лийдс.

"Дали сме направили стъпки напред? Четири точки от два мача е по-различно от две загуби в последните ни два домакински мача, в които допуснахме и седем гола. Един рикошет ни раздели от това да запишем две порени чисти мрежи. Уест Хам не ни отбеляза от единствената възможност, която имаше. Съндърланд също не го направи, но попадението за тях не дойде след голова възможност. Така че това е стъпка напред. Не допуснахме и голове от статични положения, което може би е важно за постигането на тези резултати.

Видяхме увереност от играчите, които привлякохме през лятото. Най-очевидно това е при Флориан Виртц, но важи и за Керкез. Исак пък отбеляза първия си гол. Така че има позитиви за нас, но все още не сме там, където искаме да бъдем.

Първата ни цел е да се върнем в топ 4. Очевидно не сме доволни от позицията, на която се намираме в момента”, заяви Слот в началото на днешната си пресконференция.

Запитан дали Салах е в плановете му за титулярния състав срещу Лийдс, нидерландецът отговори: “Всеки играч е в моите планове да бъде титуляр, защото имаме толкова много добри футболисти. Мо е изключителен играч за нас. Винаги е в мислите ми за мачовете, независимо дали ще започне като титуляр, или ще влезе впоследствие. Влиянието му за този клуб в последните шест-седем години е огромно”.

“Вчера гледах мача на Лийдс срещу Челси и все едно видях мач на Ливърпул - Челси допусна гол от статично положение и последва голяма грешка. Лийдс играха много агресивно един на един и след това се прибраха в много нисък блок, за да не допускат положения. Видяхме как наваксаха два гола срещу Манчестър Сити. Фоудън направи разликата там с миг на магия. Срещу Челси бяха много силни”, заяви Слот по адрес на утрешния съперник Лийдс.

“Джо Гомес получи лек удар в мача с Уест Хам, но започна срещу Съндърланд. Днес ще тренира. Конър Брадли тренира цяла седмица, така че ще бъде в състава за утре", добави Слот по отношение на новините около състава.