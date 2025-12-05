Новини
Защитник преподписа с Барселона

5 Декември, 2025 15:00 382 0

  • ерик гарсия-
  • барселона-
  • футбол-
  • договор

Ако изпълни контракта докрай, бившият играч на Манчестър Сити ще натрупа десетилетие в клуба, чиито редици подсили като свободен агент през 2021-а година

Защитник преподписа с Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Барселона официално обяви новия договор на защитника Ерик Гарсия. Бранителят се обвърза с каталунците до лятото на 2031 година.

Ако изпълни контракта докрай, бившият играч на Манчестър Сити ще натрупа десетилетие в клуба, чиито редици подсили като свободен агент през 2021-а година.

През януари Гарсия бе близо до напускане, но Ханзи Флик успя да го убеди да остане. Оттогава защитникът значително повиши нивото си и се превърна в един от най-надеждните футболисти в състава. Независимо дали действа като централен бранител, десен бек или дори опорен халф, той демонстрира стабилност и адаптивност – качества, които направиха подновяването на договора му логична стъпка за „блаугранас“.


