Защитник преподписа с Барселона

Барселона официално обяви новия договор на защитника Ерик Гарсия. Бранителят се обвърза с каталунците до лятото на 2031 година.

Ако изпълни контракта докрай, бившият играч на Манчестър Сити ще натрупа десетилетие в клуба, чиито редици подсили като свободен агент през 2021-а година.

През януари Гарсия бе близо до напускане, но Ханзи Флик успя да го убеди да остане. Оттогава защитникът значително повиши нивото си и се превърна в един от най-надеждните футболисти в състава. Независимо дали действа като централен бранител, десен бек или дори опорен халф, той демонстрира стабилност и адаптивност – качества, които направиха подновяването на договора му логична стъпка за „блаугранас“.