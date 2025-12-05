Байерн Мюнхен се разделя с Леон Горетцка, три нови имена влизат в полезрението на клуба

Бъдещето на Леон Горетцка в Байерн Мюнхен изглежда предрешено – опитният полузащитник е на прага да напусне „Алианц Арена“ след края на настоящия сезон. Според авторитетното издание „Билд“, договорът на германския национал изтича, а към момента няма никакви индикации за подновяване на контракта. Преговори между двете страни не се водят, а ръководството на баварския гранд не планира да поднови разговорите.

В тази връзка, Байерн вече активно работи по намирането на свежи попълнения в средата на терена. Скаутите на шампионите са насочили вниманието си към трима перспективни млади халфове, които могат да се превърнат в новите двигатели на отбора.

Сред обсъжданите имена са Зе Лукас от бразилския Спорт Ресифе, талантливият Нейтън де Кат от белгийския Андерлехт и Кенет Айххорн, който защитава цветовете на Херта Берлин. Очаква се през лятото Байерн да предприеме конкретни стъпки за привличането на един от тези футболисти, като целта е да се осигури плавен преход и да се запази високото ниво в халфовата линия.