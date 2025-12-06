Новини
УЕФА се смили над Луис Диас, намалиха наказанието му в Шампионска лига

6 Декември, 2025 08:24

Нападателят на Байерн Мюнхен пропуска само един мач

УЕФА се смили над Луис Диас, намалиха наказанието му в Шампионска лига - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

УЕФА се смили над Луис Диас, а от централата намалиха наказанието му в Шампионската лига. Така нападателят на Байерн Мюнхен пропуска само един мач, предава БТА. Луис Диас направи безразсъдно нарушение срещу Ашраф Хакими от Пари Сен Жермен, за което бе изгонен, а УЕФА му наложи санкция да пропусне 3 мача. Диас обжалва, а УЕФА обяви, че възражението на Диас по обвинението за „сериозна груба игра“ е потвърдено, без да се уточнява защо.

Това означава, че той ще пропусне мача на Байерн от Шампионската лига у дома срещу Спортинг Лисабон във вторник, но може да се завърне срещу белгийския Юнион Сен Жилоаз следващия месец.

Както е известно, Диас отбеляза два гола, преди да бъде изгонен, при знаменателната победа с 2:1 срещу ПСЖ миналия месец. Той направи опасно влизане в левия крак на Хакими, който сякаш беше заклещен за момент преди да падне.


Германия
