Симеон Николов и Локомотив Новосибирск загубиха финала за Суперкупата на Русия

27 Декември, 2025 08:00 605 1

Първият спор за трофей в кариерата на Николов с екипа на Новосибирск завърши с поражение от Зенит Казан

Симеон Николов и Локомотив Новосибирск загубиха финала за Суперкупата на Русия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив Новосибирск с национала Симеон Николов в състава загуби финала за Суперкупата на Русия срещу Зенит Казан.

Първият спор за трофей в кариерата на Николов с екипа на Новосибирск завърши с поражение от Зенит Казан с 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25) гейма. Срещата се игра в Санкт Петербург.

Мони Николов, който по-рано бе избран за шести в света в престижна класация на Volleyball World, не успя да помогне на своите за победа, въпреки че ги върна в битката в третия гейм с няколко чудесни отигравания, включително блокада и добри вдигания за диагоналите. Локомотив навакса пасив от 20:23 и след пет поредни точки вкара финала в четвърти гейм, където обаче беше надигран.

Така Николов, който отново беше подкрепен от родителите си, пропусна да прибави четвърти трофей в три различни държави. Това е първият му загубен финал на клубно ниво.

Зенит от своя страна затвърди доминацията си, след като стана шампион на страната. Това е рекордна 11-а Суперкупа за казанци във витрината им.


  • 1 Браво

    3 0 Отговор
    На Симеон Николов , пожелавам му много успехи занапред , и дано остане в РФ , защото с котилото политици , които управляват Гейевропа и спорта ще бъде съсипан .

    08:12 27.12.2025

