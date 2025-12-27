Новини
Ман Юнайтед би Нюкасъл на Boxing Day

Павел Ковачев

Манчестър Юнайтед спечели с минималното 1:0 в домакинството си на Нюкасъл в истинска класика на Boxing Day. Единственото попадение бе дело на Патрик Доргу (25’) в средата на първата част, като датският футболист изигра вероятно най-добрия си двубой с екипа на английския тим. Вероятно най-забалежителното в срещата обаче бе подходът на Рубен Аморим, който за първи път реши да излезе в схема с четирима бранители, а не досегашните трима, които му донесоха много критики.

Двата тима си поделиха по едно полувреме, като “червените дяволи” се представиха много по-добре през първата част, докато по-голямата част от второто полувреме премина пред наказателното поле на Сене Ламенс. С този успех Манчестър Юнайтед се изкачи до петото място и се изравни по точки с Челси и Ливърпул. От своя страна Нюкасъл продължава да е на 11-ата позиция.

Двата тима очаквано започнаха на високи обороти и още в 3-ата минута домакините получиха добра възможност. Тя дойде след изпълнение на корнер от Мейсън Маунт, но ударът на Каземиро с глава бе много неточен. В 10-ата минута Фабиан Шер направи сериозна грешка при изнасянето на топката, Матеус Куня пресече, но ударът на Люк Шоу бе блокиран. Секунди след това Патрик Доргу намери Бенямин Шешко по отличен начин с ниско центриране, но словенецът не успя да намери вратата от отлична позиция.

Гостите отговориха мигновено, достигайки на свой ред до ъглов удар. Центрирането в наказателното поле бе засечено от Бруно Гимараеш, довело до инстинктивно спасяване на Сене Ламенс. Малко след това Джейкъб Мърфи получи в добра позиция, но бе блокиран. В 19-ата минута Каземиро сгреши в опит да пресече едно подаване в наказателното поле и вместо това почти асистира на Джекъб Рамзи, който бе блокиран до аутлинията. Гостите достигнаха до няколко последователни ъглови удара в тези минути, които създаваха доста проблеми на домакините.

В средата на първата част “червените дяволи” отново опитаха да вдигнат оборотите. Първо при атака на скорост Матеус Куня нахлу в пеналта и стреля в долния десен ъгъл, но Аарън Рамсдейл спаси. Веднага след това дълга топка бе лошо изчистена от гостите, но тя отиде право на крака на Патрик Доргу, който с много силен и плътен удар реализира за 1:0.

Няколко минути след това играчите на Манчестър Юнайтед осъществиха нова бърза атака в празно пространство, завършила с изненадващ опит на голмайстора Доргу, който опита да прехвърли Рамсдейл. Домакините заиграха по-добре и в следващите минути на няколко пъти осъществиха опасни атаки в празни пространства, а отбраната на Нюкасъл изглеждаше силно уязвима. В 34-ата минута отново Доргу се озова на много опасна позиция в наказателното поле и стреля опасно, но ударът му бе спасен от стража на гостите. След поредица от грешки в средата на терена “свраките” в 40-ата минута стигнаха до много опасно центриране от Джейкъб Мърфи от десния фланг, но Ник Волтемаде не успя да нанесе удар.

На почивката Рубен Аморим пусна в игра Джак Флетчър, който замени Мейсън Маунт. Втората част започна с натиск на Нюкасъл, настанявайки се пред наказателното поле на домакините. Джейкъб Рамзи се подхлъзна миг преди да стреля от изгодна позиция. Малко след това центриране бе изчистено от Лисандро Мартинес. При високо подаване от корнер Фабиан Шер стреля опасно, но Доргу успя да изчисти. “Свраките” достигнаха до серия от статични положения пред вратата на Ламенс, но защитниците в червено успяваха да се справят. В 59-ата минута играчите на Еди Хау направиха изключително сериозна грешка при изнасянето на топката, тя отиде в Бенямин Шешко, който бързо навлезе в пеналта и стреля в гредата.

След час игра Каземиро бе заменен от Лени Йоро, а бразилецът видимо изрази своята изненада от смяната. Минута след това Люис Хол стреля от границата на наказателното поле и стреля много силно, но и той нацели напречната греда. Малко след това след центриране се получи удар, който срещна ръката на Лисандро Мартинес, но реферът реши, че кълбото е пратено прекалено отблизо. В 68-ата минута Антъни Гордън също бе близо до това да отбележи, но отново не успя да уцели рамката на вратата. В 72-ата минута опит на Жоелингтон също бе блокиран.

В 73-ата минута Лисандро Мартинес изпълни по великолепен начин фал от центъра на терена, намирайки напълно сам в наказателното поле Диого Далот, но десният защитник не успя да уцели вратата. В 78-ата минута при 11-ия си ъглов удар Нюкасъл достигна до нова опасност, след като Ламенс се размина с топката, но в крайна сметка домакините успяха да изчистят, а впоследствие съдията даде знак за нарушение срещу белгийския страж. В 85-ата минута Антъни Гордън също от изгодна позиция не успя да уцели вратата. Изненадващо Рубен Аморим две минути преди края реши да смени двамата си най-опитни защитници в този момент - Люк Шоу и Лисандро Мартинес, пускайки на тяхно място младока Тайлър Фредериксен и Тайлър Маласия. В 90-ата минута Люис Майли получи поредната добра възможност преди гостите, но и той не успя да стреля точно. В добавеното време двата тима не предложиха нещо различно и в крайна сметка Манчестър Юнайтед се поздрави с трите точки, а Нюкасъл остават на 11-ата позиция преди утрешните мачове.


