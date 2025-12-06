Ювентус потвърди, че Душан Влахович ще отсъства няколко месеца

Нападателят на Ювентус Душан Влахович успешно претърпя операция заради разкъсване на сухожилието на левия адуктор, съобщиха от пресслужбата на „бианконерите“. Интервенцията е преминала без усложнения, а 25-годишният голмайстор започва рехабилитация още днес. Според лекарския щаб Влахович ще отсъства между три и пет месеца, като периодът на възстановяване ще зависи от това как тялото му реагира в първите седмици след операцията.

През сезон 2025/26 сръбският нападател записа 20 мача във всички турнири, отбеляза 8 гола и реализира 3 асистенции, преди контузията да го извади от игра. Ювентус се надява да го върне в състава за решаващите месеци от кампанията.