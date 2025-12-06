Новини
Ювентус потвърди, че Душан Влахович ще отсъства няколко месеца

Ювентус потвърди, че Душан Влахович ще отсъства няколко месеца

6 Декември, 2025 13:25

Сърбинът аут между три и пет месеца след тежка травма на адуктор

Ювентус потвърди, че Душан Влахович ще отсъства няколко месеца - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Нападателят на Ювентус Душан Влахович успешно претърпя операция заради разкъсване на сухожилието на левия адуктор, съобщиха от пресслужбата на „бианконерите“. Интервенцията е преминала без усложнения, а 25-годишният голмайстор започва рехабилитация още днес. Според лекарския щаб Влахович ще отсъства между три и пет месеца, като периодът на възстановяване ще зависи от това как тялото му реагира в първите седмици след операцията.

През сезон 2025/26 сръбският нападател записа 20 мача във всички турнири, отбеляза 8 гола и реализира 3 асистенции, преди контузията да го извади от игра. Ювентус се надява да го върне в състава за решаващите месеци от кампанията.


Италия
