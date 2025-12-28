Новини
Килиан Мбапе се показа с фланелка на Мароко (СНИМКА)

28 Декември, 2025 17:01 573 1

Хакими написа „Weld iblad“ – „син на страната“ на марокански

Килиан Мбапе присъства на мача на Мароко за Купата на африканските нации, за да подкрепи съотборника си в Реал Мадрид Брахим Диас и Ашраф Хакими, с когото деляха една съблекалня в ПСЖ. Френският национал се появи на трибуните, облечен с фланелката с номер две на Хакими, а след това публикува снимка в социалните мрежи.

Реакцията беше незабавна. Хакими написа „Weld iblad“ – „син на страната“ на марокански.

Приятелството между двамата си остава, въпреки че футболните им пътища се разделиха. Понякога подобни моменти разкриват връзката между играчите повече от всяко интервю.

