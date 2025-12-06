Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скандал в Италия: смъртни заплахи и опит за изнудване на президента на Лацио

Скандал в Италия: смъртни заплахи и опит за изнудване на президента на Лацио

6 Декември, 2025 14:20 697 1

  • италия-
  • лацио-
  • заплахи-
  • президент-
  • лотито

Петимa души са разследвани за натиск върху Лотито с цел продажба на клуба

Скандал в Италия: смъртни заплахи и опит за изнудване на президента на Лацио - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Президентът на Лацио Клаудио Лотито разкри шокиращи подробности за серия смъртни заплахи и натиск, упражнявани върху него през последните месеци. Вчера италианската полиция е извършила обиски срещу петима заподозрени по разпореждане на прокуратурата в Рим. Срещу тях се води разследване за опит за изнудване и манипулация на пазара, насочени към собственика на римския клуб.

„Обърнах се към институциите, защото многократно - дори и сега, получавам смъртни заплахи. Разказах всичко, което ми се случва, а съдебните органи предприеха действия“, заяви 68-годишният Лотито след новината за претърсванията. Според обвиненията, петимата са оказвали натиск чрез социални мрежи, фалшиви информации, анонимни телефонни обаждания и обидни имейли, за да го принудят да продаде Лацио.

В постановлението за обиск прокурорите описват „единен и по-широк план“, целящ от една страна разпространение на неверни новини, които да понижат стойността на акциите на клуба, а от друга - да накарат мажоритарния собственик да се раздели с контролния пакет акции. Сред разпространяваните лъжи е имало твърдения за предстояща продажба на Лацио и дори за това, че Лотито умишлено иска да изпрати отбора в по-ниска дивизия, за да се възползва от така наречения държавен „парашут“ от 35 милиона евро.

Разследването започва след серия сигнали от страна на Лотито. Появи се банер с надпис „Лотито, освободи Лацио“, поставен пред сградата на парламента. Анонимно телефонно обаждане със смъртни заплахи, както и множество агресивни и обидни електронни писма.

Случаят разтърси италианския футбол и постави под светлината на прожекторите нова, по-мрачна страна на натиска върху футболните ръководители.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    0 0 Отговор
    Шиши да командирова част от охраната си да го пази.

    14:25 06.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ