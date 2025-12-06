Скандал в Италия: смъртни заплахи и опит за изнудване на президента на Лацио

Президентът на Лацио Клаудио Лотито разкри шокиращи подробности за серия смъртни заплахи и натиск, упражнявани върху него през последните месеци. Вчера италианската полиция е извършила обиски срещу петима заподозрени по разпореждане на прокуратурата в Рим. Срещу тях се води разследване за опит за изнудване и манипулация на пазара, насочени към собственика на римския клуб.

„Обърнах се към институциите, защото многократно - дори и сега, получавам смъртни заплахи. Разказах всичко, което ми се случва, а съдебните органи предприеха действия“, заяви 68-годишният Лотито след новината за претърсванията. Според обвиненията, петимата са оказвали натиск чрез социални мрежи, фалшиви информации, анонимни телефонни обаждания и обидни имейли, за да го принудят да продаде Лацио.

В постановлението за обиск прокурорите описват „единен и по-широк план“, целящ от една страна разпространение на неверни новини, които да понижат стойността на акциите на клуба, а от друга - да накарат мажоритарния собственик да се раздели с контролния пакет акции. Сред разпространяваните лъжи е имало твърдения за предстояща продажба на Лацио и дори за това, че Лотито умишлено иска да изпрати отбора в по-ниска дивизия, за да се възползва от така наречения държавен „парашут“ от 35 милиона евро.

Разследването започва след серия сигнали от страна на Лотито. Появи се банер с надпис „Лотито, освободи Лацио“, поставен пред сградата на парламента. Анонимно телефонно обаждане със смъртни заплахи, както и множество агресивни и обидни електронни писма.

Случаят разтърси италианския футбол и постави под светлината на прожекторите нова, по-мрачна страна на натиска върху футболните ръководители.