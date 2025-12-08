Новини
Спорт »
Световен футбол »
Маурицио Сари: Трябват ни футболисти, с които да вдигнем качеството

Маурицио Сари: Трябват ни футболисти, с които да вдигнем качеството

8 Декември, 2025 07:59 399 0

  • лацио-
  • маурицио сари-
  • клаудио лотито-
  • болоня-
  • футбол

Създадохме им много проблеми

Маурицио Сари: Трябват ни футболисти, с които да вдигнем качеството - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Лацио, Маурицио Сари, влезе в задочен спор с президента на клуба Клаудио Лотито след равенството с Болоня (1:1). Босът бе заявил, че отборът „няма да бъде отслабен“ през януарския трансферен прозорец, но според наставника това не е достатъчно и "орлите" имат нужда от подсилване, за да вдигнат качеството в състава си.

„Създадохме им много проблеми. Разочаровани сме от допуснатия гол – имаше поредица от грешки. Това беше мач, изигран от отбор, който се подобрява значително. Доволен съм от представянето, но все пак съм разочарован, че не спечелихме“, заяви Сари.

Думите на президента Лотито изглежда са объркали донякъде треньора, който коментира: „Не е достатъчно да не се отслабваме, този отбор трябва да бъде подсилен. Ако ще привличаме играчи, които не ни правят по-добри, по-добре изобщо да не идват. Нуждаем се от футболисти, които реално могат да подобрят този състав, който работи наистина здраво.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ