Социални работници в Шумен променят живота на деца в риск с емпатия и всекидневна подкрепа

27 Декември, 2025 11:10 546 3

Обичта, вниманието и топлите грижи са герои и в историята на приемния родител Роси Ангелова, която е отворила дома си за „ничиите деца“

Снимка: МТСП
„Една малка промяна може да означава голяма разлика в живота на детето“, казва Теодора Тодорова – социален работник в Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Шумен. Всеки ден тя и колегите ѝ срещат деца в трудни житейски ситуации – бедност, неглижиране, изоставяне, насилие. И отдават цялата си енергия, емпатия и професионализъм, за да променят живота им към по-добро.

Доказателство е историята на Никол, която подава сигнал, че с по-малката си сестра живеят в среда на домашен тормоз. Следват месеци постоянна работа със семейството – срещи с децата и с майката, за да бъдат днес заедно, но сплотени, разбиращи се и подкрепящи се.

Обичта, вниманието и топлите грижи са герои и в историята на приемния родител Роси Ангелова, която е отворила дома си за „ничиите деца“, защото смята, че всяко дете има нужда от любов, щастие и да посреща деня си с усмивка.

Как социалните работници в Шумен помагат на деца в риск и променят техните съдби, можете да разберете от видеото, публикувано в профилите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в социалните мрежи (тук слагаме линкове към вече публикуваното видео в YouTube и Facebook).

То е част от кампанията на МТСП „Тихата подкрепа на големите сърца". В нея чрез шест истории е представена мисията на социалните работниците – да помагат не само по празниците, а всеки ден, и да дават надежда.


  • 1 Добре де

    6 0 Отговор
    Тези социални работници защо не работят с родителите и бъдещи такива за да има по малко деца в такава нужда

    11:19 27.12.2025

  • 2 Завинаги ще е така

    2 0 Отговор
    Куцо и сакато се плющи на поразия, малки циганки забременяват на 12-13 години. И след това ние трябва да им гледаме децата. Те били бъдещето на България. Само глупак може да види бъдещето на една държава в циганската и махала и безогледното им разплождане.

    12:13 27.12.2025

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    Сопата трябва да играе, не благи приказки

    12:15 27.12.2025

