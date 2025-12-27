Социални работници в Шумен променят живота на деца в риск с емпатия и всекидневна подкрепа

„Една малка промяна може да означава голяма разлика в живота на детето“, казва Теодора Тодорова – социален работник в Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Шумен. Всеки ден тя и колегите ѝ срещат деца в трудни житейски ситуации – бедност, неглижиране, изоставяне, насилие. И отдават цялата си енергия, емпатия и професионализъм, за да променят живота им към по-добро.

Доказателство е историята на Никол, която подава сигнал, че с по-малката си сестра живеят в среда на домашен тормоз. Следват месеци постоянна работа със семейството – срещи с децата и с майката, за да бъдат днес заедно, но сплотени, разбиращи се и подкрепящи се.

Обичта, вниманието и топлите грижи са герои и в историята на приемния родител Роси Ангелова, която е отворила дома си за „ничиите деца“, защото смята, че всяко дете има нужда от любов, щастие и да посреща деня си с усмивка.

Как социалните работници в Шумен помагат на деца в риск и променят техните съдби, можете да разберете от видеото, публикувано в профилите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в социалните мрежи (тук слагаме линкове към вече публикуваното видео в YouTube и Facebook).

То е част от кампанията на МТСП „Тихата подкрепа на големите сърца". В нея чрез шест истории е представена мисията на социалните работниците – да помагат не само по празниците, а всеки ден, и да дават надежда.