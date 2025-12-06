Меси донесе 3 точки на Локо (Сф) срещу Ботев (Пд)

Локо (Сф) победи Ботев (Пд) с 3:2 в мач 19-ия кръг на Първа лига. Столичани стигнаха до два бързи гола през първата част чрез Божидар Кацаров и Кауе Карузо, а Франклин Маскоте върна едно попадение за Ботев. След подновяването на играта пловдивчани наложиха надмощие и след куп пропуски, все пак стигнаха до изравнителен гол чрез Маскоте в 87-ата минута. В последната минута на редовното време Меси Биатумусока донесе три точки за Локомотив.



Първото полувреме стартира ударно, като още в 16-ата Божидар Кацаров реализира своя първи гол от началото на сезона, за да ознаменува своя мач номер 100 за столичните „железничари“. Той се разписа, след като засече центриране от корнер.



120 секунди по-късно Кауе Карузо удвои преднината на домакините. Карузо направи двойно подаване със Спас Делев отдясно и останал сам срещу Даниел Наумов прати топката в мрежата.



Ботев (Пловдив) се върна в мача след половин час игра чрез Франклин Маскоте. Нападателят на „канарчетата“ се разписа с глава след ъглов удар.



След подновяването на играта Ботев създаде куп положения. Първо Маскоте пропусна отлична възможност, за да възстанови равенството. Той бе изведен от Никола Илиев сам срещу вратаря на домакините, но стреля неточно.

След това пропуски направиха Око-Флекс и Минков, а удар на Андрей Йорданов се отби от напречната греда.



Все пак в 87-ата минута Маскоте стреля с глава след центриане Армстронг Око-Флекс, а топката първоначално се отби от горната греда и след това спря зад голлинията. Всичко в срещата бе решено в последната минута на мача, когато Меси Биатумусока технично с глава оформи крайното 3:2.



Първенство на България по футбол - 19-и кръг в efbet Лига:

Локо (Сф) - Ботев (Пд) 3:2



Днес:

Локо (Пд) - Арда (15:00 часа, Диема спорт)

Черно море – ЦСКА (София) (17:30 часа, Диема спорт)

В неделя:

Берое – Септември (14:30 часа, Диема спорт)

Спартак (Вн) - Левски (17:00 часа, Диема спорт)

В понеделник:

ЦСКА 1948 - Добруджа (15:00 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Славия (17:30 часа, Диема спорт)

Във вторник:

Ботев Враца - Монтана(17:30 часа, Диема спорт)