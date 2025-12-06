Новини
Спорт »
Бг футбол »
Меси донесе 3 точки на Локо (Сф) срещу Ботев (Пд)

Меси донесе 3 точки на Локо (Сф) срещу Ботев (Пд)

6 Декември, 2025 15:44 673 2

  • локо сф-
  • ботев пловдив-
  • меси-
  • маскоте

Срещата се реши в последната минута на мача

Меси донесе 3 точки на Локо (Сф) срещу Ботев (Пд) - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Локо (Сф) победи Ботев (Пд) с 3:2 в мач 19-ия кръг на Първа лига. Столичани стигнаха до два бързи гола през първата част чрез Божидар Кацаров и Кауе Карузо, а Франклин Маскоте върна едно попадение за Ботев. След подновяването на играта пловдивчани наложиха надмощие и след куп пропуски, все пак стигнаха до изравнителен гол чрез Маскоте в 87-ата минута. В последната минута на редовното време Меси Биатумусока донесе три точки за Локомотив.

Първото полувреме стартира ударно, като още в 16-ата Божидар Кацаров реализира своя първи гол от началото на сезона, за да ознаменува своя мач номер 100 за столичните „железничари“. Той се разписа, след като засече центриране от корнер.

120 секунди по-късно Кауе Карузо удвои преднината на домакините. Карузо направи двойно подаване със Спас Делев отдясно и останал сам срещу Даниел Наумов прати топката в мрежата.

Ботев (Пловдив) се върна в мача след половин час игра чрез Франклин Маскоте. Нападателят на „канарчетата“ се разписа с глава след ъглов удар.

След подновяването на играта Ботев създаде куп положения. Първо Маскоте пропусна отлична възможност, за да възстанови равенството. Той бе изведен от Никола Илиев сам срещу вратаря на домакините, но стреля неточно.
След това пропуски направиха Око-Флекс и Минков, а удар на Андрей Йорданов се отби от напречната греда.

Все пак в 87-ата минута Маскоте стреля с глава след центриане Армстронг Око-Флекс, а топката първоначално се отби от горната греда и след това спря зад голлинията. Всичко в срещата бе решено в последната минута на мача, когато Меси Биатумусока технично с глава оформи крайното 3:2.

Първенство на България по футбол - 19-и кръг в efbet Лига:
Локо (Сф) - Ботев (Пд) 3:2

Днес:
Локо (Пд) - Арда (15:00 часа, Диема спорт)
Черно море – ЦСКА (София) (17:30 часа, Диема спорт)

В неделя:
Берое – Септември (14:30 часа, Диема спорт)
Спартак (Вн) - Левски (17:00 часа, Диема спорт)

В понеделник:
ЦСКА 1948 - Добруджа (15:00 часа, Диема спорт)
Лудогорец - Славия (17:30 часа, Диема спорт)

Във вторник:
Ботев Враца - Монтана(17:30 часа, Диема спорт)


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    Мисиркоооо! Като си написал “Меси”,мислиш ли,че си оригинален???

    16:59 06.12.2025

  • 2 Благой от СОФстрой

    2 0 Отговор
    "Катеричка рунтавелка се качила на табелка и написала с молив... ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВ"!!!

    17:16 06.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ