Байерн Мюнхен гледа към защитника на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек, ако Дайо Упамекано откаже да подпише нов договор и напусне през лятото, твърди "Скай Германия". Информацията гласи, че германският национал е основен фаворит за заместник на французина, предава gong.bg.
Ако Упамекано остане на "Алианц Арена", то Байерн няма да прави опити да вземе бранителя на Борусия Дортмунд, чийто договор е за още година и половина.
Баварците ще искат да се подсилят с още един централен защитник при такъв развой на нещата, но желанието им е той да бъде млад и перспективен футболист, който ще бъде налаган постепенно в състава. На този етап ръководството на Байерн е уверено, че ще успее да убеди Упамекано да остане.
Байерн набеляза национал, ако Упамекано не остане
6 Декември, 2025 16:42 356 1
Става въпрос за Нико Шлотербек
