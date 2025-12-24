Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гатузо: Най-важното е да не губим вяра и да реагираме правилно, ако нещата не тръгнат по план

Гатузо: Най-важното е да не губим вяра и да реагираме правилно, ако нещата не тръгнат по план

24 Декември, 2025 16:59 501 0

  • дженаро гатузо-
  • футбол-
  • италия

Баражните срещи са насрочени за месец март 2026-а година

Гатузо: Най-важното е да не губим вяра и да реагираме правилно, ако нещата не тръгнат по план - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на италианския национален отбор - Дженаро Гатузо, коментира предстоящите плейофи за класиране на Световното първенство, като подчерта, че в днешния футбол подценяването на съперника може да се окаже фатално.

Баражните срещи са насрочени за месец март 2026-а година. В първия си мач Италия ще се изправи срещу Северна Ирландия, а победителят от тази двойка ще срещне някой от сблъсъка между Уелс и Босна и Херцеговина.

„Не бива да допускаме грешката от преди четири години със Северна Македония. Реалността в съвременния футбол е такава, че леки мачове не съществуват и всеки противник може да те затрудни. Най-важното е да реагираме правилно и да не губим вяра, ако нещата не тръгнат по план. След три месеца ще играем за нещо изключително значимо, което цяла Италия очаква. Трябва да бъдем спокойни, с правилна нагласа и с уважение към фланелката, която носим. Подготвени сме за това предизвикателство“, заяви Гатузо в интервю за Vivo Azzurro TV и подчерта личната си мотивация:

„Фикс идеята ми е Италия отново да бъде част от Световното първенство и да се върне там, където беше години наред – дори като водещ фактор. Това трябва да бъде желание на всяка цена, без да се отказваме при първото препятствие. Живея ден за ден. Вече не съм същият Гатузо от миналото – ролята ми е различна. Трябва да създавам спокойствие, да допускам възможно най-малко грешки и да взимам точните решения“, сподели бившият полузащитник.

„Когато се съберем в Коверчано, тези десет дни ще бъдат посветени изцяло на оптималната подготовка. В следващите месеци ще наблюдавам мачове, ще разговарям с футболистите и ще отделя специално внимание и на младите. Често се вслушвам в тях, не само в опитните играчи. Обичам диалога с отбора и го практикувам постоянно“, допълни Гатузо.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ