Гатузо: Най-важното е да не губим вяра и да реагираме правилно, ако нещата не тръгнат по план

Селекционерът на италианския национален отбор - Дженаро Гатузо, коментира предстоящите плейофи за класиране на Световното първенство, като подчерта, че в днешния футбол подценяването на съперника може да се окаже фатално.

Баражните срещи са насрочени за месец март 2026-а година. В първия си мач Италия ще се изправи срещу Северна Ирландия, а победителят от тази двойка ще срещне някой от сблъсъка между Уелс и Босна и Херцеговина.

„Не бива да допускаме грешката от преди четири години със Северна Македония. Реалността в съвременния футбол е такава, че леки мачове не съществуват и всеки противник може да те затрудни. Най-важното е да реагираме правилно и да не губим вяра, ако нещата не тръгнат по план. След три месеца ще играем за нещо изключително значимо, което цяла Италия очаква. Трябва да бъдем спокойни, с правилна нагласа и с уважение към фланелката, която носим. Подготвени сме за това предизвикателство“, заяви Гатузо в интервю за Vivo Azzurro TV и подчерта личната си мотивация:

„Фикс идеята ми е Италия отново да бъде част от Световното първенство и да се върне там, където беше години наред – дори като водещ фактор. Това трябва да бъде желание на всяка цена, без да се отказваме при първото препятствие. Живея ден за ден. Вече не съм същият Гатузо от миналото – ролята ми е различна. Трябва да създавам спокойствие, да допускам възможно най-малко грешки и да взимам точните решения“, сподели бившият полузащитник.

„Когато се съберем в Коверчано, тези десет дни ще бъдат посветени изцяло на оптималната подготовка. В следващите месеци ще наблюдавам мачове, ще разговарям с футболистите и ще отделя специално внимание и на младите. Често се вслушвам в тях, не само в опитните играчи. Обичам диалога с отбора и го практикувам постоянно“, допълни Гатузо.