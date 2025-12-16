Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ е осъден да плати 60 милиона евро на Килиан Мбапе

ПСЖ е осъден да плати 60 милиона евро на Килиан Мбапе

16 Декември, 2025 19:06 695 1

  • псж-
  • килиан мбапе-
  • съд

26-годишният нападател първоначално претендираше за 263 милиона от бившия си клуб

ПСЖ е осъден да плати 60 милиона евро на Килиан Мбапе - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Френският шампион Пари Сен Жермен е осъден да плати 60 милиона евро на бившия си футболист Килиан Мбапе, съобщи агенция Ройтерс.

Парижки съд реши, че Мбапе трябва да получи неизплатените си заплати в размер на 60 милиона евро, след като първоначално претендираше за 263 милиона от бившия си клуб. 26-годишният нападател поиска деветцифрената сума, след като напусна клуба в посока Реал Мадрид през миналото лято. До момента французинът беше получил само част от дължимото, но след днешното съдебно решение ще му бъде изплатен остатъкът.

„Доволни сме от това решение. Това може да се очаква, когато има неизплатени заплати“, каза адвокатът на Мбапе - Фредерик Касеро.

Откакто пристигна в испанската столица Килиан Мбапе има 70 гола в 81 мача за „Кралския клуб“ и стана играч на месеца в испанското първенство три пъти.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Игнат мотокариста

    2 1 Отговор
    Голяма работа...две мои заплати 🤣

    19:18 16.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ