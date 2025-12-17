Асен Златев ще запази мълчание до становището на съда

Олимпийският шампион от Москва 80' в щангите Асен Златев, който бе избран за нов президент на Българска федерация по вдигане на тежести чрез гласуване на Общо събрание на БФВТ, провело се в понеделник, заяви пред "Фокус", че ще чака становище на съда.

Дотогава той и екипът му ще запазят мълчание относно подадените искови молби от страна на клубовете "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА.

По-рано днес стана ясно, че на 16-и декември в Софийски градски съд са постъпили три жалби и процедуратата по вписването в Търговския регистър на новия президент и на Управителния съвет е спряно. Исковете са от "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА. Главен треньор и представляващ сливенския клуб е Пламен Братойчев, на "Аполон" водещата фигура е треньорът Евгени Танев, а на ЦСКА - Янко Георгиев, който при Стефан Ботев бе назначен за главен треньор на националните отбори. И тримата на събранието бяха сред поддръжниците на досегашния президент на БФВТ.

От "Фокус" се свързаха с щаба на звездата на България във вдигането на тежести Карлос Насар, но те също заявиха, че се въздържат от коментар по случилото се за момента.

Олимпийският и трикратен световен шампион подкрепи Асен Златев в битката му за президент на Българска федерация по вдигане на тежести.