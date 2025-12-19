Юридическият екип на Весела Лечева излезе със становище

Във връзка с медийните публикации за решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-25 с председател Весела Офицерска по обединено дело по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков, юридическият екип на Весела Лечева излезе със следното становище:
"Напомняме, че срещу избора на Весела Лечева и Изпълнителното бюро бяха заведени общо 8 искови молби. Това не беше случайно и очевидно целеше да бъде създаден правен хаос.Към този момент има влязло в сила съдебно решение, с което е потвърдена законността на избора и на решенията на Общото събрание от 19 март 2025 г.
По второ дело има второ решение, с което се потвърждава законноста на избора и всички решения на Общото събрание от 19 март 2025 г.
Учудващо е как при една и съща фактическа обстановка различни съдебни състави могат да постановят и обосноват коренно различни решения.
Днешното решение противоречи на актовете по решените вече търговско дело 685/2025 на ТО VI-3 състав при СГС и търговско дело 823/2025 на ТО VI-8 при СГС.
Решението по търговско дело 591/2025 приема кандидатурата на Весела Лечева като внесена ден по-късно - 19 дни преди датата на събранието на 19.03.2025 г., след като е изтекъл крайният срок за това на 26.02.2025 г., следователно – в нарушение на чл. 35, ал.1 от Устава на БОК. Решението е видимо е незаконосъобразно и неправилно, тъй като се основава на чл. 72, ал. 3 от Закон за задълженията и договорите, който закон не би следвало да се прилага в настоящата хипотеза. Същият касае облигационни отношения, а не охранително производство по вписване на промени по партидата на сдружение с нестопанска цел. БОК не е дружество по ЗЗД, консорциум или холдинг и членовете нямат договорни отношения.
Съгласно установената в страната съдебна практика сроковете в охранителните производства следва да се броят съобразно Гражданския процесуален кодекс, който освен че в йерархията на нормативните актове предхожда Закон за задълженията и договорите, регулира и охранителните производства, каквото е вписването по партидата на сдружения с нестопанска цел. Следва да се има предвид, че решението на общото събрание на сдружението се взема съгласно устава на последното юридическо лице, който кореспондира със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който от своя страна препраща Гражданския процесуален кодекс. Съгласно чл.60, ал.5 ГПК срокът следва да се брои назад от деня предхождащ датата на събранието - 19.03.2025г. или от 18.03.2025г., като последният ден, в който кандидатурата може да бъде подадена е именно денят, в който госпожа Лечева е подала своята кандидатура - 27.02.2025г., защото това е 20-тия ден преди датата на общото събрание.
Решението ще бъде своевременно обжалвано пред САС, който вярваме, че правилно и законосъобразно ще приложи закона."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #8
17:50 19.12.2025
2 Амиии
17:51 19.12.2025
3 браво
Ама дали МОК мисли така
17:52 19.12.2025
4 Хипотетично
17:53 19.12.2025
5 юрист
Коментиран от #23
17:59 19.12.2025
6 Джо
18:00 19.12.2025
7 Извод
18:07 19.12.2025
8 Или
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Не Стефка, Пеевски ги срази, та нали той, КОЙ все още владее съд и прокуратурата.... Гнила ябълка е българската съдебна система
Коментиран от #22
18:09 19.12.2025
9 Да Пеевски
Стефка без Пеевски е за никъде. ..
Затова се инати
Като Дърта Магарица .
18:10 19.12.2025
10 После се чудят
Протестира
Срещу Сарафов и Пеевски.
18:11 19.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Моряка
Коментиран от #15
18:24 19.12.2025
14 Моряка
Коментиран от #18
18:27 19.12.2025
15 Отговор
До коментар #13 от "Моряка":Алкохола и алчността не прощават никому макар и спортен феномен.
18:28 19.12.2025
16 спорт
Белчо,явно без Сивушка не си знае браздата
Никога не станалата олимпийски шампион от Крушаре,вече никой не аплодира!
Жалки,уж възрастни хора,а се превърнаха в щатни обжалвачи!
18:30 19.12.2025
17 Хмм
18:52 19.12.2025
18 Така...така...
До коментар #14 от "Моряка":Е и.....и.....Така ще стане и с изборите напролет......Сатаната не прощава ......с едно такова решение на СГС ,апартамент в който живеем от 46 години , с редовен нотариален акт ,като многодетно семейство и изплащан в неволя през годините ни костваше неистова борба със зет ми ,който го беше обявил за публична продан и накрая трябваше да му го плащаме отново ....В нашата РОДИНА КЛЕТА лъжата ПОБЕЖДАВА......
19:02 19.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 пенсионер
КАКВО НЕ ВИ ХАРЕСВА В НЕГО? ИЛИ ИСТИНАТА БОЛИ?
19:05 19.12.2025
21 Герак Митко
19:08 19.12.2025
22 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #8 от "Или":Поради множество субективни и обективни причини, нормална съдебна система в България не може да има. Ако съдебната система заработи нормално, тя ще срине из основи цялата държавна структура на България.
19:11 19.12.2025
23 Законът....
До коментар #5 от "юрист":На правдата е на страната на КРИВДАТА.....така е в България......затова пишман прависти ни докараха да се скитаме немили ---недраги......а в ПОМОЩ на ИСТИНАТА никой не иска да бъде СВИДЕТЕЛ.....а децата ако искат да си протестират .....ТОВА е ПОЛОЖЕНИЕТО.....България никой ,ама никой не може и помогна ......
19:23 19.12.2025