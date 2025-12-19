Новини
Юридическият екип на Весела Лечева излезе със становище

Юридическият екип на Весела Лечева излезе със становище

19 Декември, 2025

По-рано днес излезе новина, че състав на Софийския градски съд (СГС) отмени избора на Лечева за председател на Българския олимпийски комитет

Юридическият екип на Весела Лечева излезе със становище - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Във връзка с медийните публикации за решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-25 с председател Весела Офицерска по обединено дело по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков, юридическият екип на Весела Лечева излезе със следното становище:

"Напомняме, че срещу избора на Весела Лечева и Изпълнителното бюро бяха заведени общо 8 искови молби. Това не беше случайно и очевидно целеше да бъде създаден правен хаос.Към този момент има влязло в сила съдебно решение, с което е потвърдена законността на избора и на решенията на Общото събрание от 19 март 2025 г.

По второ дело има второ решение, с което се потвърждава законноста на избора и всички решения на Общото събрание от 19 март 2025 г.

Учудващо е как при една и съща фактическа обстановка различни съдебни състави могат да постановят и обосноват коренно различни решения.

Днешното решение противоречи на актовете по решените вече търговско дело 685/2025 на ТО VI-3 състав при СГС и търговско дело 823/2025 на ТО VI-8 при СГС.

Решението по търговско дело 591/2025 приема кандидатурата на Весела Лечева като внесена ден по-късно - 19 дни преди датата на събранието на 19.03.2025 г., след като е изтекъл крайният срок за това на 26.02.2025 г., следователно – в нарушение на чл. 35, ал.1 от Устава на БОК. Решението е видимо е незаконосъобразно и неправилно, тъй като се основава на чл. 72, ал. 3 от Закон за задълженията и договорите, който закон не би следвало да се прилага в настоящата хипотеза. Същият касае облигационни отношения, а не охранително производство по вписване на промени по партидата на сдружение с нестопанска цел. БОК не е дружество по ЗЗД, консорциум или холдинг и членовете нямат договорни отношения.

Съгласно установената в страната съдебна практика сроковете в охранителните производства следва да се броят съобразно Гражданския процесуален кодекс, който освен че в йерархията на нормативните актове предхожда Закон за задълженията и договорите, регулира и охранителните производства, каквото е вписването по партидата на сдружения с нестопанска цел. Следва да се има предвид, че решението на общото събрание на сдружението се взема съгласно устава на последното юридическо лице, който кореспондира със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който от своя страна препраща Гражданския процесуален кодекс. Съгласно чл.60, ал.5 ГПК срокът следва да се брои назад от деня предхождащ датата на събранието - 19.03.2025г. или от 18.03.2025г., като последният ден, в който кандидатурата може да бъде подадена е именно денят, в който госпожа Лечева е подала своята кандидатура - 27.02.2025г., защото това е 20-тия ден преди датата на общото събрание.

Решението ще бъде своевременно обжалвано пред САС, който вярваме, че правилно и законосъобразно ще приложи закона."


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Подобни новини


