Салах се разгневи на Ливърпул: Хвърлят ме под автобуса

7 Декември, 2025 10:51 623 2

Не се боря всеки ден за мястото си, защото съм го заслужил, казва нападателят

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах отправи остри критики към ръководството на Ливърпул, намеквайки, че някой иска да го изкара виновен за слабите резултати. Египетският нападател остана пейката в мача срещу Лийдс (33). Това беше трети пореден двубой, в който той не започва като титуляр, предава sportal.bg.

„Просто не можех да повярвам, че ще прекарам всичките 90 минути на пейката. Това се случва за трети път. Мисля, че не се е случвало преди в кариерата ми, заяви ядосаният Салах. - Много съм разочарован. Направих толкова много за този клуб през годините, особено през миналия сезон. А сега имам чувството, че клубът просто ме хвърля под автобуса. Точно така се чувствам. Някой иска цялата вина да падне върху мен. През лятото клубът ми обеща много неща. А сега съм на резервната скамейка и мога да кажа, че те не удържаха на думата си.“

Той призна и за влошените си отношения с мениджъра Арне Слот. „Преди имахме добри отношения. Сега нямаме никакви и дори не разбирам защо. Сякаш някой не иска да ме вижда в клуба", оплака се Салах. Египтянинът обяви, че може би ще изиграе последния си мач за мърсисайдци преди заминаването си за Купата на африканските нации.

„Обадих се на майка ми и баща ми и им казах да дойдат за мача с Брайтън. Няма значение дали ще играя, или не. Просто искам да се насладя. Ще бъда на „Анфийлд“, ще се сбогувам с феновете преди Купата на Африка, защото не знам какво ще се случи, докато съм там“, каза Салах.

„За мен, честно казано, това е неприемливо. Ако бях във всеки друг клуб, биха ме защитили. А тук: „Хвърляме Мо под автобуса, защото той е проблемът“. Не мисля така. Аз не съм проблемът. Не се боря всеки ден за мястото си, защото съм го заслужил. Не съм по-голям от клуба. Не съм по-голям от нищо. Но съм заслужил това място“, завърши египтянинът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Мо Сала заминава за Саудитска Арабия през януари и го пазят от контузия.Никой не отказва оферта от 150 милиона паунда.И без това се набутаха с ялови покупки това лято.
    Даде много ,но взе и много.17 милиона паунда му е само заплатата на година чисто.

    11:05 07.12.2025

  • 2 Факт

    1 0 Отговор
    Нямат плеймейкър да пази топката и да подаде навреме. Това ги принуждава да подават прибързано и това пречи на нападателите.

    11:06 07.12.2025

