Капитанът на Ювентус: Наполи ни притисна и направихме недопустими грешки

Капитанът на Ювентус: Наполи ни притисна и направихме недопустими грешки

8 Декември, 2025 17:30 504 0

Мануел Локатели коментира загубата на бианконерите с 1:2 под Везувий

Капитанът на Ювентус Мануел Локатели настоя, че грандът от Торино „е по-добър от това“, след като загубата с 1:2 от Наполи го остави на седмо място във временното класиране в Серия А.

„Треньорът ни помоли да задържаме топката, за да създадем превъзходство в халфовата линия, но те ни притиснаха и ние допуснахме грешки, които не би трябвало да правим“, коментира Локатели пред DAZN Italia.

„Осъзнаваме позицията, в която се намираме, както и това че трябва да се справяме по-добре, защото сме по-добри от това, което демонстрираме“, добави полузащитникът.

„Трябва да печелим точки. В крайна сметка думите нямат голямо значение. Става въпрос за резултатите“, каза още той.

Мануел Локатели беше попитан как преживява този момент за „бианконерите“, които са водени от трети треньор в последните два сезона след уволненията на Тиаго Мота и Игор Тудор.

„С отговорността, която един капитан трябва да има. Опитвам се да давам пример и да обясня защо загубихме днес, макар в крайна сметка това, което има значение, да е случващото се на терена“, отговори футболистът.


