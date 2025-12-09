Новини
Златан Ибрахимович губи милиони от неуспешен бизнес

9 Декември, 2025 08:00

Въпреки че се смяташе за един от най-бързо развиващите се любителски и професионални спортове, интересът значително е спаднал, а голям брой кортове в цялата страна се затварят

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Паделът, спорт, който през последните години преживя бурен глобален растеж, в Швеция преминава през сериозна криза.

Въпреки че се смяташе за един от най-бързо развиващите се любителски и професионални спортове, интересът значително е спаднал, а голям брой кортове в цялата страна се затварят. В центъра на историята е Златан Ибрахимович, който инвестира милиони в развитието на падела и чрез своята мрежа „Padel Zenter“ отвори центрове в няколко шведски града.

По време на експанзията Швеция беше сред страните, които най-бързо изграждаха кортове, водена от оценката, че търсенето ще расте в дългосрочен план. Ситуацията обаче бързо се промени. От пълна заетост и проблеми с резервациите, пазарът стигна до излишък от кортове и спад на интереса.

Много частни оператори не адаптираха бизнес модела към новите обстоятелства, най-вече чрез запазване на високи цени за ползване на кортовете, в опит да възстановят инвестираните средства възможно най-бързо. Преди пет години паделът в Швеция беше представен като „златен спорт“. В проекта се включиха известни личности, сред които и Ибрахимович, който по това време публично промотираше падела и участваше в промоционални мачове.

Днес, изправен пред спада на пазара в родината си, той пренасочи част от фокуса си към Италия, където отвори падел център в Милано. Според шведски източници, ключовият проблем е бил липсата на адаптация към реалното търсене: цените за ползване на кортовете останаха високи дори когато интересът започна да спада, което допълнително ускори срива и доведе до затварянето на голям брой кортове.


  • 2 Ритнитопковец

    6 2 Отговор
    Алчни падели

    08:11 09.12.2025

  • 3 Чичо Гошо

    5 0 Отговор
    Помня,един друг спортист преди години инвестира в декоративни рибки и загуби милиони.

    08:21 09.12.2025

