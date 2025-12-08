Хьогмо: Много добре знаем каква е разликата с Левски, мачът със Славия вече е в историята

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо заяви след края на срещата със Славия (1:1), че отборът му е имал достатъчно възможности да стигне до обрат срещу "белите", предаде sportal.bg.

Това бе първа грешна стъпка за разградчани под ръководството на своя нов наставник, който стартира с четири поредни победи.



"Със сигурност не е приятно да получиш гол след само няколко секунди футбол. Оттам насетне нашият план се промени. Славия се отбранява много добре в собственото наказателно поле. Създадохме много ситуации, но вкарахме само едно попадение. През второто полувреме имахме достатъчно възможности, за да спечелим. Доволен съм от начина, по който действахме след почивката.



През първата част не успяхме да печелим надиграванията един на един. Това променихме през второто полувреме. Не е много лесно да играем в подобен цикъл. Вършим много работа. Играчите разбират това, което искаме от тях. Вярвам, че се подобряваме и ще изглеждаме по още по-добър начин.



Много добре знаем каква е разликата с Левски. Знаем, че трябва да печелим всеки един двубой. Програмата е много натоварена. Фокусирани сме върху това, което предстои в следващия мач. Опитваме се да се подобряваме във всяко едно отношение.



Двубоят тази вечер вече е в историята. Имаме малко време до четвъртък, трябва да се възстановим. Ще опитаме да бъдем готови за мача с ПАОК. Победата срещу Селта ни дава сериозни шансове за продължаване напред. Надявам се да го направим", сподели Хьогмо.

Треньорът на Славия Юлиян Петков от своя страна заяви, цитиран от БТА:

"Искам да поздравя момчетата. Изиграха изключителен мач срещу Левски. Днес беше тактическо надлъгване, защото се натрупаха много двубои. Прибрахме се в защита, а Лудогорец изпусна няколко положения. Опитахме да се възползваме от контрите ни. Ако Янис Гермуш беше реализирал в края на първото полувреме, вероятно щяхме да спечелим. След това себераздаване, точката е един успех.



Усети се и умора. В 70-ата минута Иван Минчев вече беше на 10-11 километра. Прави му изключителна чест. Опитахме се да освежим много от играчите. Работихме много за възстановяване на футболистите през последните дни. Изиграхме пореден добър мач. Ще направим така, че да сме готови и за двубоя за купата, целта ни е да завършим сезона подобаващо.



Момчетата разбраха това след първия ден от идването на Ратко Достанич на треньорския пост - има рамки и правила, които всички да спазват. Опитните дават тон на младите. Има страхотни футболисти, за които в бъдеще ще се говори. Всички млади, които влизат, дават всичко от себе си. Това нямаше да се получи без помощта на старите.



Не е лесно да играеш срещу Левски и Лудогорец по този начин. Правим всичко възможно всеки противник да се съобразява с нас."