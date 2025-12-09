Не за първи път Мохамед Салах скача на мениджъра си

Mохамед Салах задълбочи драмата в Ливърпул, изливайки гнева си публично срещу клуба и мениджъра Арне Слот. Египетският нападател разкритикува отношението на клуба към себе си, след като бе оставен извън стартовия състав в три поредни срещи.

Това обаче не е първият път, в който Мохамед Салах изразява недоволството си при „мърсисайдци“.

Нападателят е показвал своето раздразнение от престоя на пейката още по времето на Юрген Клоп. През май 2024 година египтянинът дори отказа да поздрави тогавашния наставник.

По време на същия мач двамата се скараха край тъчлинията, като се наложи играчът да бъде усмиряван преди да влезе в игра.

Инцидентът се разигра по време на двубой с Уест Хем, когато Клоп каза нещо на играча, а след това Дарвин Нунес и Джо Гомес, които също тръгнаха да влизат като резерви, но трябваше да успокояват Салах преди това.

След мача той дори заяви, че „ако се изкаже за конфликта, ще настане пожар“.