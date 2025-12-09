Новини
Не за първи път Мохамед Салах скача на мениджъра си

9 Декември, 2025 14:00 1 487 5

  • мохамед салах-
  • футбол-
  • ливърпул-
  • юрген клоп

Египетският нападател разкритикува отношението на клуба към себе си, след като бе оставен извън стартовия състав в три поредни срещи

Не за първи път Мохамед Салах скача на мениджъра си - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Mохамед Салах задълбочи драмата в Ливърпул, изливайки гнева си публично срещу клуба и мениджъра Арне Слот. Египетският нападател разкритикува отношението на клуба към себе си, след като бе оставен извън стартовия състав в три поредни срещи.

Това обаче не е първият път, в който Мохамед Салах изразява недоволството си при „мърсисайдци“.

Нападателят е показвал своето раздразнение от престоя на пейката още по времето на Юрген Клоп. През май 2024 година египтянинът дори отказа да поздрави тогавашния наставник.

По време на същия мач двамата се скараха край тъчлинията, като се наложи играчът да бъде усмиряван преди да влезе в игра.

Инцидентът се разигра по време на двубой с Уест Хем, когато Клоп каза нещо на играча, а след това Дарвин Нунес и Джо Гомес, които също тръгнаха да влизат като резерви, но трябваше да успокояват Салах преди това.

След мача той дори заяви, че „ако се изкаже за конфликта, ще настане пожар“.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер с бастун

    3 1 Отговор
    чичо Венци съвсем изтрещя.

    07:04 09.12.2025

  • 2 Абе, шушляк

    6 3 Отговор
    Стига си си чесал ченетата с Левски. Не ти ли омръзна. Дадоха ви мача, излязоха с осем резерви. Със Сираков си играйкате игричките и ти после се подиграваш и плюеш срещу Левски.

    07:08 09.12.2025

  • 3 Този заедно

    5 1 Отговор
    с оня фбета са за спешно прибиране в лудница.

    07:14 09.12.2025

  • 4 Сандо

    2 1 Отговор
    Ако всички играят като Славия то зрителите ще се откажат да ходят на мачове.Това е игра на късмет:отзад може да не ти карат гол,а отпред може да се получи нещо - кой харесва такава игра?

    Коментиран от #5

    07:28 09.12.2025

  • 5 С. Подуене, Софийско

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Ти "голям специалист"по футбола.

    07:41 09.12.2025

