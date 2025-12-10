Собослай: Не можем и не искаме да влияем на мнението на Салах

Футболистите на Ливърпул не могат и не искат да влияят на мнението на Мохамед Салах, заяви халфът Доминик Собослай след победата с 1:0 над Интер в мач от Шампионската лига. Египтянинът си позволи да критикува публично клуба през уикенда и най-вероятно двете страни ще се разделят през януарския трансферен прозорец.

Салах бе изваден от състава за мача с Интер и това най-вероятно ще се повтори през уикенда срещу Брайтън. След това египтянинът ще отпътува за Купата на африканските нации.

"Близък съм с него и знам, че това нищо общо с останалите футболисти. То е негово си нещо и изцяло негов избор. Ние не можем да влияем на живота или на кариерата му. Не е наше право. Аз го обичам като човек и като приятел. Той е направил много за този клуб и всичко е негово решение", заяви Собослай, цитиран от "Гардиън".

Футболистите на Ливърпул не искаха да говорят много по темата, включително Къртис Джоунс. Халфът заяви, че скандалът не влияе на обстановката в съблекалнята и че играчите са го доказали с победата над Интер.

Попитан дали Слот се ползва с подкрепата на футболистите, Джоунс отговори: "Винаги, винаги. Той също е човек и се ядосва, когато паднем. Резултатите винаги влияят, но не само на нас, а и на феновете. Той е позитивен човек и опитва да внася промени. Гладен е за успехи, което важи и за играчите. Слот подкрепя нас и ние подкрепяме него".

Ливърпул е без поражение в четирите мача, в които Салах бе оставен на пейката или извън състава. Това се случи след домакински поражения от Нотингам Форест и ПСВ Айндховен, които доведоха до слухове за раздяла между "червените" и Слот. Вчера Ливърпул игра с "диаманд" в средата, а Юго Екитике и Александър Исак си партнираха в нападение.

"И за мен работи, защото играя. Това е още един начин да се даде шанс на повече футболисти. Ясно е, че е трудно да държиш всички щастливи и доволни. Ясно е също така, че никой не обича да пада. Просто бе нужно освежаване и малко промяна. Точно това се случи", добави Джоунс.