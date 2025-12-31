Новини
Димитър Митов и Абърдийн приключиха 2025 година с поражение от Хибърниън

Димитър Митов и Абърдийн приключиха 2025 година с поражение от Хибърниън

31 Декември, 2025 08:54 459 0

  • национал -
  • димитър митов-
  • абърдийн -
  • хибърниън -
  • единбург-
  • шотландската премиършип

Срещата от 20-ия кръг на шотландската Премиършип се проведе на стадион "Ийстър Роуд"

Димитър Митов и Абърдийн приключиха 2025 година с поражение от Хибърниън - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Димитър Митов и неговият тим Абърдийн не успяха да завършат годината с успех, след като отстъпиха с 0:2 при визитата си на Хибърниън в Единбург. Срещата от 20-ия кръг на шотландската Премиършип се проведе на стадион "Ийстър Роуд" и донесе разочарование за гостите.

Домакините от Хибърниън демонстрираха стабилна игра и заслужено стигнаха до трите точки. Резултатът бе открит в 60-ата минута, когато Тибо Клидже намери път към мрежата на Митов. В самия край на двубоя, в първата минута на добавеното време, Жуниор Хойлет оформи крайното 2:0, с което подпечата успеха на "зелените".

Въпреки усилията си, Димитър Митов остана безсилен да предотврати поражението, като изигра пълни 90 минути под рамката на вратата за Абърдийн.

След този двубой "червените" заемат седмото място във временното класиране с актив от 25 точки, докато Хибърниън се изкачи на пета позиция с 31 точки.


