Арсенал срази Астън Вила и затвърди лидерската си позиция във Висшата лига

31 Декември, 2025 08:35 722 0

Силното представяне на "артилеристите" затвърждава амбициите им за титлата

Арсенал срази Астън Вила и затвърди лидерската си позиция във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал безапелационно надви Астън Вила с категоричното 4:1 в ключов сблъсък от 19-ия кръг на английската Висша лига, изигран на стадион "Емирейтс". С този впечатляващ успех "артилеристите" не само защитиха първото си място в класирането, но и увеличиха преднината си на върха.

Домакините наложиха темпото си още от самото начало и не оставиха съмнение кой диктува събитията на терена. Габриел Магаляеш откри резултата с прецизен удар, а малко по-късно Мартин Зубименди удвои аванса на "топчиите". Леандро Тросар и Габриел Жезус също се разписаха, с което окончателно пречупиха съпротивата на бирмингамци. Въпреки че Оли Уоткинс успя да върне едно попадение за гостите в добавеното време, това се оказа твърде малко и твърде късно, за да промени развоя на срещата.

След този триумф Арсенал вече разполага с 45 точки – пет повече от преследвача Манчестър Сити, който заема втората позиция. Астън Вила остава на трето място с 39 пункта, но ще трябва да търси нови победи, за да се задържи в челото на таблицата.


