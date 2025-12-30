Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров: Ейса Гонсалес беше моят стълб в най-тежките моменти

Григор Димитров: Ейса Гонсалес беше моят стълб в най-тежките моменти

30 Декември, 2025 23:14 917 3

  • тенис -
  • корт-
  • григор димитров-
  • личния си живот-
  • половинка-
  • актриса -
  • ейса гонсалес

„Без нея щеше да ми е много по-тежко", споделя тенисиста

Григор Димитров: Ейса Гонсалес беше моят стълб в най-тежките моменти - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас на тенис корта Григор Димитров разкри вълнуващи подробности за личния си живот, като подчерта колко значима роля е изиграла неговата половинка, мексиканската актриса Ейса Гонсалес, в трудните за него месеци.

След като през 2025 година Димитров бе принуден да се оттегли от редица престижни турнири заради поредица от контузии, той премина през истинско изпитание – както физически, така и психически. В този бурен период, когато спортната му кариера бе поставена на пауза, именно Ейса се превърна в неговата опора и вдъхновение.

„Без нея щеше да ми е много по-тежко. Тя беше до мен във всеки един момент, окуражаваше ме, вдъхваше ми увереност и ми даваше сили да продължа напред. Изключително съм благодарен за нейната подкрепа“, сподели Григор Димитров в интервю от Бризбън, където се подготвя за новия сезон.

Любовта и отдадеността на Гонсалес се оказаха решаващи за възстановяването на българския тенисист, който вече гледа с оптимизъм към предстоящите предизвикателства на австралийските кортове. С нова енергия и силна подкрепа зад гърба си, Димитров е готов да се завърне на голямата сцена и да зарадва феновете си с още незабравими победи.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу🤣 Опора ти е само като сте заедно, по Коледа беше "опора" на един друг пичага. В смисъл, поддържаше го...да не му спадне.😎

    Коментиран от #2, #3

    23:40 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мутата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Удариедначикияилягай

    23:52 30.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ