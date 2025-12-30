Григор Димитров: Ейса Гонсалес беше моят стълб в най-тежките моменти

Българският ас на тенис корта Григор Димитров разкри вълнуващи подробности за личния си живот, като подчерта колко значима роля е изиграла неговата половинка, мексиканската актриса Ейса Гонсалес, в трудните за него месеци.

След като през 2025 година Димитров бе принуден да се оттегли от редица престижни турнири заради поредица от контузии, той премина през истинско изпитание – както физически, така и психически. В този бурен период, когато спортната му кариера бе поставена на пауза, именно Ейса се превърна в неговата опора и вдъхновение.

„Без нея щеше да ми е много по-тежко. Тя беше до мен във всеки един момент, окуражаваше ме, вдъхваше ми увереност и ми даваше сили да продължа напред. Изключително съм благодарен за нейната подкрепа“, сподели Григор Димитров в интервю от Бризбън, където се подготвя за новия сезон.

Любовта и отдадеността на Гонсалес се оказаха решаващи за възстановяването на българския тенисист, който вече гледа с оптимизъм към предстоящите предизвикателства на австралийските кортове. С нова енергия и силна подкрепа зад гърба си, Димитров е готов да се завърне на голямата сцена и да зарадва феновете си с още незабравими победи.