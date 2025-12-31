НАП и КЗП продължават и догодина с проверките за спекула с цените

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите ще продължат и през новата година проверките си за необосновано покачване на цените в търговската мрежа и дали на касовите бележки е изписана сумата в евро, в лева и курса на еврото.
Очаква се през 2026 дневно да се извършват по 400 проверки, обявиха от приходната агенция и уточниха, че нарушителите ще бъдат санкционирани с глоби от 5 000 до 100 000 евро, при повторно нарушение от 20 000 до 200 000 евро.
Проверка по всеки сигнал обещават и от Комисията за защита на потребителите, откъдето призоваха гражданите да сигнализират при установени нередности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #4, #13
09:20 31.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кажи сега честно
До коментар #2 от "Пич":Чел си книгата на енох? Щото не ти личи, така като ти чета коментарите. Капацитета ти изглежда доста по-нисък. Въпреки това ще ми позволиш да ти се възхищавам, нали може?
09:25 31.12.2025
5 Касно е чадо
09:25 31.12.2025
6 Фелинолог
09:32 31.12.2025
7 Емигрант
09:35 31.12.2025
8 Тома
Коментиран от #9
09:37 31.12.2025
9 Емигрант
До коментар #8 от "Тома":Май не ти е ясно, че те вземат за БУДАЛА, че и до ирония си стигнал ? Нищо, животът ти така и ще бъде за напред, те ще "каталясват" от работа, а ти ще мизеруваш с ирония, такива като теб им трябват винаги, за да "каталясват" ДОВОЛНО !
09:42 31.12.2025
10 Фен
09:42 31.12.2025
11 факт
09:45 31.12.2025
12 хаха
В магазините е същото- отдавна(и то от април-май поне) цени са вдигнати двойно. Още продават същите стоки на "промоция" на старата цена- като цяло една седмица е 10лв, другата е 20лв. Така имат мегдан да продават на 14, 15 до 20лв и никой да не може да ги пипне.
Самата държава в момента е в хипотеза за спекула- вместо превалутиране на такси, масово ги удвои- 2лв стана 2 евро, 20лв- 20 евро и т.н. КЗП ще глоби ли институции, общини? Даже МВР вдига цените на личните карти.
Едно време имаше лаф- "Ако искаш да не решиш грам даден проблем, направи комисия.". Та и сега си имаме КЗП да "бори спекула".
09:46 31.12.2025
13 хаха
До коментар #2 от "Пич":Въй! Много мистичен и мъдър човек се извъди. Какво общо има еврото с Енох? Какви 60000 заплати свързваш с тази книга? Книгата на Енох описва ангели и демони и как ангелите се кръстосват с човешки жени и така се раждат гиганти/нефилими, заради които Бог избива всичко живо освен Ной с потопа.
09:50 31.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ужасТ
09:57 31.12.2025
18 Перо
09:58 31.12.2025
19 Взеха ни
09:59 31.12.2025
20 Хохо Бохо
Коментиран от #22
10:02 31.12.2025
21 Добре че
10:09 31.12.2025
22 Територията
До коментар #20 от "Хохо Бохо":2027 след 365 дни излиза на свободния токов пазар тогава сметките ще скочат до 3 пъти
10:09 31.12.2025