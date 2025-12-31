Новини
НАП и КЗП продължават и догодина с проверките за спекула с цените

31 Декември, 2025 09:15

Очаква се през 2026 дневно да се извършват по 400 проверки, обявиха от приходната агенция и уточниха, че нарушителите ще бъдат санкционирани с глоби от 5 000 до 100 000 евро

НАП и КЗП продължават и догодина с проверките за спекула с цените - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите ще продължат и през новата година проверките си за необосновано покачване на цените в търговската мрежа и дали на касовите бележки е изписана сумата в евро, в лева и курса на еврото.

Очаква се през 2026 дневно да се извършват по 400 проверки, обявиха от приходната агенция и уточниха, че нарушителите ще бъдат санкционирани с глоби от 5 000 до 100 000 евро, при повторно нарушение от 20 000 до 200 000 евро.

Проверка по всеки сигнал обещават и от Комисията за защита на потребителите, откъдето призоваха гражданите да сигнализират при установени нередности.


Новините на Fakti.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    8 3 Отговор
    Брей...!!! Звучи мистично - като в Книгата на Енох!!! Наблюдателите ще наблюдават !!! Ама тези от едно време не са вземали по 60 бона заплата на месец , за да не правят нищо !!!

    Коментиран от #4, #13

    09:20 31.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кажи сега честно

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Чел си книгата на енох? Щото не ти личи, така като ти чета коментарите. Капацитета ти изглежда доста по-нисък. Въпреки това ще ми позволиш да ти се възхищавам, нали може?

    09:25 31.12.2025

  • 5 Касно е чадо

    8 1 Отговор
    Веке сме онодени

    09:25 31.12.2025

  • 6 Фелинолог

    6 0 Отговор
    Куче влачи...

    09:32 31.12.2025

  • 7 Емигрант

    9 0 Отговор
    Ха ха ха след като извършиха голямата спекула започната от месец септември решиха, че вече могат да глобяват закъснелите ха ха ха ? Тя спекулата приключи бе, никой не остана с неповишени цени ? Но сега за будалите българи ще има ново изпразване на джобовете, ще ви подменят шофьорските книжки балъци и ще ви прибират старите и защо ще ги вземат не е ясно, какво ли ще правят с тях ??? Всяка година ви СУРВАКАТ с яка дряновица ха ха ха !

    09:35 31.12.2025

  • 8 Тома

    8 1 Отговор
    Тези направо каталясаха от работа

    Коментиран от #9

    09:37 31.12.2025

  • 9 Емигрант

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Май не ти е ясно, че те вземат за БУДАЛА, че и до ирония си стигнал ? Нищо, животът ти така и ще бъде за напред, те ще "каталясват" от работа, а ти ще мизеруваш с ирония, такива като теб им трябват винаги, за да "каталясват" ДОВОЛНО !

    09:42 31.12.2025

  • 10 Фен

    5 1 Отговор
    Доста малоумно. Целият този контрол доведе до това, че всички си вдигнаха цените превантивно. Например такситата в София, картелно, точно с 18 процента от средата на декември. ГТП вече са 60-80 евро. Ако не беше тая паника, еврото нямаше да вдигне цените, а само да ни направи солидарен длъжник с Франция. Не, че е малко.

    09:42 31.12.2025

  • 11 факт

    5 0 Отговор
    Нищо не направиха досега, нищо няма да направят и занапред. Поредните проверяващи наблюдатели.

    09:45 31.12.2025

  • 12 хаха

    4 0 Отговор
    Да. Да проверяват. И какво ще проверят? Жената си вдигна цените още лятото, защото тогава яко я напънаха с ДВОЙНИ цени за подръжка на касов апарат, СОТ, подръжка на техниката и т.н. Усети, че няма как да държи старите цени, защото новите разходи й изяждат така печалбата, че трябва да взима колкото служителите си на края на месеца, а и аз я накарах да вдигне навреме, за да не стане мазало с проверките за спекула. Засега в ценоразписа всичко е 50-100% нагоре, а тя като цяло жали хората и им прави отстъпка до старата цена. Как ще я пипнат? Даже ще "намали" цени в евро- което е 56.24 евро от обръщането, ще го направи 55 евро.
    В магазините е същото- отдавна(и то от април-май поне) цени са вдигнати двойно. Още продават същите стоки на "промоция" на старата цена- като цяло една седмица е 10лв, другата е 20лв. Така имат мегдан да продават на 14, 15 до 20лв и никой да не може да ги пипне.
    Самата държава в момента е в хипотеза за спекула- вместо превалутиране на такси, масово ги удвои- 2лв стана 2 евро, 20лв- 20 евро и т.н. КЗП ще глоби ли институции, общини? Даже МВР вдига цените на личните карти.
    Едно време имаше лаф- "Ако искаш да не решиш грам даден проблем, направи комисия.". Та и сега си имаме КЗП да "бори спекула".

    09:46 31.12.2025

  • 13 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Въй! Много мистичен и мъдър човек се извъди. Какво общо има еврото с Енох? Какви 60000 заплати свързваш с тази книга? Книгата на Енох описва ангели и демони и как ангелите се кръстосват с човешки жени и така се раждат гиганти/нефилими, заради които Бог избива всичко живо освен Ной с потопа.

    09:50 31.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ужасТ

    3 0 Отговор
    Гледайте до къде хвръкнаха цените, а скапаното Евро даже още не е дошло! Или затова?

    09:57 31.12.2025

  • 18 Перо

    4 0 Отговор
    Спекулата с цените вече е направена!

    09:58 31.12.2025

  • 19 Взеха ни

    0 0 Отговор
    за Прани Каскети

    09:59 31.12.2025

  • 20 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Що? До сега имаше ли ефект? Някой нещо усети ли? Цените си скочиха двойно ама тея продължавали???? Да влезеш в централни софийски гробища с мпс ноември беше 2 лева, сега е 4 лева, след нг ще е пак 2 ама евро. Така де, да не се бъркат хората, свикнали са да е два

    Коментиран от #22

    10:02 31.12.2025

  • 21 Добре че

    0 0 Отговор
    Съм седнала, че щях да падна от смехххх

    10:09 31.12.2025

  • 22 Територията

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хохо Бохо":

    2027 след 365 дни излиза на свободния токов пазар тогава сметките ще скочат до 3 пъти

    10:09 31.12.2025

