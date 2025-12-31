НАП и КЗП продължават и догодина с проверките за спекула с цените

Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите ще продължат и през новата година проверките си за необосновано покачване на цените в търговската мрежа и дали на касовите бележки е изписана сумата в евро, в лева и курса на еврото.

Очаква се през 2026 дневно да се извършват по 400 проверки, обявиха от приходната агенция и уточниха, че нарушителите ще бъдат санкционирани с глоби от 5 000 до 100 000 евро, при повторно нарушение от 20 000 до 200 000 евро.

Проверка по всеки сигнал обещават и от Комисията за защита на потребителите, откъдето призоваха гражданите да сигнализират при установени нередности.