Сръбската звезда Александра Младенович и вратарят Матко Обрадович се залюбиха в Дубай

Вълнуващи слухове разтърсиха балканските медии – чаровната сръбска певица Александра Младенович е пленила сърцето на хърватския вратар Матко Обрадович. Двамата са забелязани заедно в луксозния Дубай, където 34-годишният страж отскоро защитава цветовете на местния футболен клуб Палм Сити. Още по-любопитно е, че Александра, известна с огнения си темперамент и магнетично излъчване, наскоро е инвестирала в собствено жилище в емирството.

Макар все още да не са потвърдили официално връзката си, близки до двойката издават, че между тях прехвърчат искри и страстта им е неоспорима. 31-годишната изпълнителка, която често провокира с откровените си изказвания, неведнъж е споделяла подробности от личния си живот.

В телевизионно интервю тя разкри, че първата ѝ любов е била на едва 14 години, макар тогава всичко да е останало на платонично ниво. Истинската интимност за нея настъпва на 19, след което преживява труден период и дори търси помощ от психолог.

Любопитен детайл от миналото ѝ е, че първият ѝ сериозен приятел ѝ забранявал да се занимава с музика, настоявайки да смени попрището си с по-„традиционна“ професия – като учител по география или собственик на салон за маникюр. Александра обаче не се отказва от сцената и днес е сред най-обичаните звезди в Сърбия.

Новата ѝ връзка с Обрадович, който до неотдавна се изявяваше на словенските терени, вече е сред най-обсъжданите теми в светските среди. Дали любовта им ще устои на изпитанията на славата и разстоянията, предстои да разберем. Едно е сигурно – балканската сцена има нова любима двойка, която ще държи феновете в напрежение още дълго време.