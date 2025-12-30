Новини
Сръбската звезда Александра Младенович и вратарят Матко Обрадович се залюбиха в Дубай

30 Декември, 2025 22:46 915 5

34-годишният страж отскоро защитава цветовете на местния футболен клуб Палм Сити

Сръбската звезда Александра Младенович и вратарят Матко Обрадович се залюбиха в Дубай - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващи слухове разтърсиха балканските медии – чаровната сръбска певица Александра Младенович е пленила сърцето на хърватския вратар Матко Обрадович. Двамата са забелязани заедно в луксозния Дубай, където 34-годишният страж отскоро защитава цветовете на местния футболен клуб Палм Сити. Още по-любопитно е, че Александра, известна с огнения си темперамент и магнетично излъчване, наскоро е инвестирала в собствено жилище в емирството.

Макар все още да не са потвърдили официално връзката си, близки до двойката издават, че между тях прехвърчат искри и страстта им е неоспорима. 31-годишната изпълнителка, която често провокира с откровените си изказвания, неведнъж е споделяла подробности от личния си живот.


В телевизионно интервю тя разкри, че първата ѝ любов е била на едва 14 години, макар тогава всичко да е останало на платонично ниво. Истинската интимност за нея настъпва на 19, след което преживява труден период и дори търси помощ от психолог.

Любопитен детайл от миналото ѝ е, че първият ѝ сериозен приятел ѝ забранявал да се занимава с музика, настоявайки да смени попрището си с по-„традиционна“ професия – като учител по география или собственик на салон за маникюр. Александра обаче не се отказва от сцената и днес е сред най-обичаните звезди в Сърбия.

Новата ѝ връзка с Обрадович, който до неотдавна се изявяваше на словенските терени, вече е сред най-обсъжданите теми в светските среди. Дали любовта им ще устои на изпитанията на славата и разстоянията, предстои да разберем. Едно е сигурно – балканската сцена има нова любима двойка, която ще държи феновете в напрежение още дълго време.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    2 0 Отговор
    Важно! И аз колко съм ги бичил в Дубай, че и на по интересни и екзотични места...

    22:49 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Мани чалгата, ми и грозна. Първият ѝ приятел е бил умно момче...за разлика от нея.

    23:14 30.12.2025

  • 4 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Айде ,бе.Ами сега? Да си лягаме, или да чакаме ? Вие сериозно ли?

    23:34 30.12.2025

  • 5 Светлин

    0 0 Отговор
    отивам да им светя. за пари.

    23:55 30.12.2025

