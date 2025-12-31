Протестиращите фермери в Гърция започнаха да облекчават и на много места да вдигат пътните блокади в навечерието на Нова година, за да улеснят празничното пътуване, предаде NOVA.
Представители на протестиращите от цялата страна ще се съберат западно от Солун в неделя по обяд, за да решат как ще продължат действията си заради забавени субсидии от Европейския съюз.
Въпреки смекчаването на мерките на редица места, фермерите, граничният пункт "Евзони" към Северна Македония остана блокиран и в двете посоки от 18:00 до 22:00 ч. на 30 декември. Имаше изключения само за спешни случаи – линейки и семейства с малки деца.
На пункта "Ексохи"- ГКПП "Илинден" към България блокадата за камиони остана в сила до 17:00 ч. на 30 декември. Предвидено е тя да се върне отново на 2 януари по обяд. Леките автомобили преминаваха по кратък обходен маршрут. На този фон пунктът "Промахон" - "Кулата" към България е напълно отворен и се очаква да остане така поне до 2 януари. Дотогава фермери в Халкидонa и по магистралата Солун – Атина също са прекратили блокадите.
Правителственият говорител Павлос Маринакис предупреди, че при ескалация могат да бъдат наложени санкции на онези, които отказват диалог. Министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис защити полицейските отклонения на трафика около някои блокади, подчертавайки, че приоритет е безопасното придвижване на гражданите и опазването на човешкия живот.
Българските шофьори отказват да влязат в Гърция от страх да не останат блокирани на магистралите заради протестите на гръцките фермери, които продължават вече над месец, предаде ФОКУС.
Гръцките медии съобщават, че потокът на стоки от север към юг и обратно е сериозно засегнат, докато вносът за Гърция е спрян на гръцко-българската граница. На този фон мултинационалните компании търсят гръцки шофьори.
Разходите за транспорт и дистрибуция на стоки са се увеличили между 10% и 25% в сравнение с преди 30 ноември, а супермаркетите предупреждават, че това рано или късно ще бъде прехвърлено на крайния потребител.
Въпреки че досега няма недостиг на рафтовете в супермаркетите, има значителни забавяния в доставката на суровини до фабриките и стоките до магазините. Пътни маршрути, които при нормални обстоятелства, като Солун-Атина, продължават приблизително 6,5 часа, сега отнемат до 11 часа.
