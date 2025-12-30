Новини
Свят »
Украйна »
"Аз не съм аз и кравата не е моя". Азаров за участието на Зеленски в нападението срещу резиденцията на Путин
  Тема: Украйна

"Аз не съм аз и кравата не е моя". Азаров за участието на Зеленски в нападението срещу резиденцията на Путин

30 Декември, 2025 11:11 3 715 89

  • украйна-
  • русия-
  • дрон-
  • николай азаров-
  • коментар
"Аз не съм аз и кравата не е моя". Азаров за участието на Зеленски в нападението срещу резиденцията на Путин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Опитите на Володимир Зеленски да се дистанцира от нападението срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин са жалки бръщолевения, заяви бившият украински премиер Николай Азаров пред ТАСС.

„Сега той се опитва да се дистанцира – аз не съм аз и кравата не е моя и така нататък. Всичко това са жалки бръщолевения“, каза той.

Думите на Володимир Зеленски в коледното му обръщение показват, че той вече е знаел за подготовката за атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, допълва екс украинския премиер (2010-2014) Азаров

Разбира се, бях шокиран от коледното му поздравление, абсолютно отвратителен епизод по отношение на руското ръководство. Това означава, че той вече е знаел още тогава, че се подготвя подобна операция“, каза той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 51 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ненчо

    64 20 Отговор
    Зеле, зеле, зле ще свършиш.

    Коментиран от #41

    11:17 30.12.2025

  • 13 Опааа

    70 21 Отговор
    Естествено,че наркомана зелен е знаел! Терорист! Но ще бъде наказан жестоко! Мачкаааааай Вова! 🇷🇺🇺🇸

    11:17 30.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цитат

    67 14 Отговор
    Зеленски залагаше години наред на едно и също: че Москва ще остане в рамките, че няма да удря по центровете на властта, че ще се съобразява с „червени линии“, които Западът чертае едностранно. Това беше неговият късмет. Той продължи четири години. И приключи в момента, в който бе направен опит да се удари самият център на руската държавност.

    11:18 30.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Докато занимават Българите с несвойски

    36 11 Отговор
    проблеми и тревоги. Война в Украйна, шайката на Квартал 95 - Зеленски и Германският нео-Нацизъм?

    България в момента, към 30.12.2025 се разиграва Етническата Карта ат двете крила на ДС - Държавна Сигурност:

    1. ГЕРБ, ДПС, ДПС-НН

    2. ПП, ДБ, Възраждане на Костадинов и др.

    Целта на Занятието е, Безпрепятствено Преминаване от лв. в евро зоната, като се създаде допълнително напрежение по етническата ос на противостояние в България - българи, помаци, турци.

    Вместо организирано противопоставяне на Българският Народ срещу организираното ограбването (от ЕС) на Българските Спестявания (за кой пореден път за последните 35 години) с влизането на България в Евро зоната, говорим за поредното изкуствено нагнетяване на Етническо Противостояние в България, в името на безпрепятствено приемането на €€ еврото и конвергенцията на лв. в евро?

    11:19 30.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Шалтето

    42 15 Отговор
    Време е трътлестият евреин да каже "Сбогом живот"!

    11:20 30.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шалтето

    38 11 Отговор
    Евреино , няма да боли!

    Коментиран от #39

    11:20 30.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Миролюб Войнов, военен

    20 56 Отговор
    Всеки обект на агресора е Законна военна цел, независимо дали е рафинерия, подводница или обект на руското корумпирано правителство !!!

    Коментиран от #48, #63

    11:21 30.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Шалтето

    37 13 Отговор
    Клоуне - последен номер с въжето!

    11:23 30.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Путин

    13 34 Отговор
    Повече военна униформа няма да обличам.

    11:23 30.12.2025

  • 34 Баба

    22 5 Отговор
    Внимавай какво си пожелаваш!

    11:24 30.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Всичко друго като тревоги и

    40 9 Отговор
    психологическа нагласа но не и реалният проблем, Пладнешки Обир на Българският Народ със смяната на лв. в евро, заграбването на спестени пари на няколко поколения с мъки, лишения и труд от Европейският Съюз, унищожаването на Българската Държавност, заграбване на Златните Резерви на България.

    11:26 30.12.2025

  • 37 Пич

    39 9 Отговор
    Скоро ФБР ще започне да изисква арести и екстрадации на кликата около Зелю !!! Тогава ще го видим Зелю !!!

    11:27 30.12.2025

  • 38 Червената Биомаса

    11 29 Отговор
    Пак изтрещя.

    Значе всичко е Окей.

    11:28 30.12.2025

  • 39 Наистина

    11 24 Отговор

    До коментар #23 от "Шалтето":

    ШАЛОМОВИЧ няма да го боли
    Да го закопаят в Бункера.

    11:29 30.12.2025

  • 40 На Вова Епилирания

    15 29 Отговор
    Ботокса ли се спука
    Че толкова Русофилки
    Реват в синхрон ?

    Коментиран от #45

    11:30 30.12.2025

  • 41 Факт

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ненчо":

    Нямаш проблем!

    11:32 30.12.2025

  • 42 Шикългрубер

    16 10 Отговор
    Не съм нападал СССР и нищо не зная за това!

    11:32 30.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кривоверен алкаш

    13 34 Отговор
    Кое е странното не виждам,няколко пъти руските специални части се опитаха да убият Зеленски,ама мълчахте като бити гъ...,сега, един опит за покушение срещу човек,който отдавна трябва да дава обяснения пред Създателя,....вой до небесата...

    11:35 30.12.2025

  • 45 Не са хич много

    11 21 Отговор

    До коментар #40 от "На Вова Епилирания":

    Двете щатни копейки плюс един полезенИдиот-Акробат😁

    11:35 30.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хахахаха

    15 31 Отговор
    Аз даже незнам защо Зеленски трябва да отрича. Та те имат пълното право да бомбят по путлера! Путлера води война срещу Украйна вече 4 години, като избива украинския народ! И Украйна няма право да стреля по путлера???? Къде го пише това?

    Коментиран от #69

    11:36 30.12.2025

  • 48 Незнайко

    16 10 Отговор

    До коментар #25 от "Миролюб Войнов, военен":

    Незнаех,че руското куромпирано ръководство е в Киев. Поне от последните световни статии за курупция.

    Коментиран от #57

    11:37 30.12.2025

  • 49 Здрасти

    15 4 Отговор
    Вари го, печи го боклука си остава боклук..

    11:37 30.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Георгиев

    27 8 Отговор
    Най вероятно е знаел за нападението с дронове. Но самото нападение е дело на Англия, според мен. Англия управлява всички въздушни атаки, независимо, че изстрелванията са от Окраина. Така е по танкерите, кримския мост и къде ли не. Все още Путин има железни нерви и не дава пълна власт на Белоусов да управлява войските, но ще му прекипи и от Банкова в Киев ще останат само руини. И "братските" посолства бързо ще се изнесат в Лвов. Нека свърши с близката цел, после с Одеса. Всяко нещо с времето си.

    11:39 30.12.2025

  • 52 Рамбо

    13 21 Отговор
    Браво на Зеления, Жуже трябва да бъде елиминирано, за да спрат да умират православни..

    11:41 30.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Шалтето

    9 8 Отговор
    Трътльо,ботокса ще ти ритне столчето!

    11:46 30.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Селеметя

    7 9 Отговор
    Без малко да има коледно чудо.

    11:55 30.12.2025

  • 57 Лука

    8 17 Отговор

    До коментар #48 от "Незнайко":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Това е да се знае
    Къде е фашизма.

    Коментиран от #61, #73, #80

    11:57 30.12.2025

  • 58 стоян георгиев

    9 11 Отговор
    Азаров доказва че зеленски е ударил резиденцията на путин.по жалко нещо дали има?Гьобелс доказал че хитлер не е нападнал полша а е станало обратното хах...ха...остава и мария захарова сега да се ползва за свидетел и доказателствата са железни!

    Коментиран от #64, #74

    11:58 30.12.2025

  • 59 Минувач

    16 7 Отговор
    Наркоманът съди за другите по себе си!
    Украйна организираха десетки навлизания на дронове в европейски държави, като веднага обвиниха Русия, за да я дискредитират в момент, когато подкрепата за Украйна в оръжие и пари започна да спада. Дори не бяха си направили труда да видят, че предполагаемите руски дронове в Полша нямат такава далекобойност, а в Западна Европа задържаха украинци за други атаки с дронове.
    Сега наркоманът се опитва да обърне своята лъжа в нова такава на 180 градуса, че не били украински дроновете.
    Само, дето не вдява, че всеки път се оплита, като пате в калчища и никой не му вярва, освен пудели в Брюксел. Които също не му вярват, но играят театъра, че му вярват...

    11:59 30.12.2025

  • 60 не може да бъде

    7 2 Отговор
    Може би Азаров е използвал поговорката в украински вариант но може и грешката да идва от нашия преводач -надявам се че това не е така защото ще бъде ужасно ако е така А поговорката е такава Я не я и лошадь не моя -аз не съм аз и конят не е мой!? Азаров не казва кон а крава /корова/!?

    11:59 30.12.2025

  • 61 цитат

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Лука":

    ......в една тиква!

    11:59 30.12.2025

  • 62 Приключвайте го

    11 7 Отговор
    Това Зеле да спестим едни милиарди.

    12:03 30.12.2025

  • 63 Путин е като хитлер но е в зародиш

    7 12 Отговор

    До коментар #25 от "Миролюб Войнов, военен":

    По времето на путин и медведев русия е в режим на национал олигархизъм !

    12:03 30.12.2025

  • 64 не може да бъде

    14 5 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    За разлика от 1939 г.сега има обективни средства с които може да се разбере и покаже какво се е случило .В случая е много важно какво ще каже американското разузнаване ...а британското за съжаление наистина се е превърнало в подражател на Гьобелсовата пропаганда!?

    12:03 30.12.2025

  • 65 Наблюдател

    6 6 Отговор
    Както се казва на специална операция като на специална операция или то май беше "война като на война".
    Или каквото повикало такова се обадило и т. н.

    Коментиран от #67

    12:03 30.12.2025

  • 66 Ама разбира се...!

    14 6 Отговор
    Зеленски се правеше на умряла лисица и при многократните и съвсем безотговорни удари по Запорожката Атомна Електроцентрала...!
    Без да си дава сметка,че ще направи радиоактивно заразяване в родината си и Европа...!

    Коментиран от #70

    12:06 30.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 За буквоядите,да не се заядат сега...

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "Ай стига с тоя...":

    Поправка-
    ,,Киев"

    12:10 30.12.2025

  • 69 А съзнаваш, ли

    12 7 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахаха":

    че доктрината на Русия позволява, след такъв удар, да отвърне с ЯО?

    А това ще е краят. Не на 404. На света.

    Коментиран от #76

    12:12 30.12.2025

  • 70 Само да допълня...!

    14 7 Отговор

    До коментар #66 от "Ама разбира се...!":

    Зеленски се правеше на умряла лисица и при взривяване на язовир ,,Нова Каховка" и газопровода- ,,Северен поток"...!
    Ами циркаджия си е човека,няма какво да се чудим...?!
    Просто професионален навик...

    12:14 30.12.2025

  • 71 Руски лъжи като за наивници

    8 13 Отговор
    Руските постановки и лъжи нямат край. Същокато фейк видеата в Донбас. Руснаците трябваше да си намерят повод, да нападнат Украйна. Путин лъже целия свят.

    Коментиран от #72

    12:15 30.12.2025

  • 72 улав

    6 4 Отговор

    До коментар #71 от "Руски лъжи като за наивници":

    Ейммм, кво друго да кажеш? С тоз акъл, толкоз!

    12:18 30.12.2025

  • 73 Не е така!

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Лука":

    Трябва и малко да прочетеш какво означават изразите които си чул/чел някъде и употребяваш. Иска се също и ум и минимално ниво на интелигентност.

    12:19 30.12.2025

  • 74 мушмул

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    Пиле шарено, сега всичко се вижда! И да е пропуснато нещо, хамерите имат свои хора, ще им изпеят!

    12:21 30.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бай Яни

    16 7 Отговор
    Истрихте ви коментара,защото знаете че такъв удар е нямало,всичко е руска пропаганда

    Коментиран от #82

    12:30 30.12.2025

  • 79 Николай Азаров пред ТАСС.

    16 10 Отговор
    Отговор: Нито джуджето е било в резиденцията, нито от дроновете има елементи и осколки. Първото е защото хаяско пълни памперса в бункера, а второто защото руската ПВО е свалила всички(!!!) дронове до един- свалила даже изпарила и няма и следа!
    Слагайте минуси копейки, защото иначе тьотя ще ви дърпа ушенцата!

    12:33 30.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Плешива първопричина

    3 4 Отговор
    Тази измишльотина е нацелена на един определен идиот. Той се хвана вече. Ако някой друг е повярвал на тази гшупосп, поздравления - ставате за президент на Америка.

    12:34 30.12.2025

  • 82 Браво

    16 7 Отговор

    До коментар #78 от "Бай Яни":

    Само ушанки с коефициент на интелигентност под нулата могат да повярват на тази опашата лъжа, съшита с бели конци

    12:36 30.12.2025

  • 83 Забелязал...

    13 7 Отговор
    Оляхте се днес с долнопробната си антиевропейска и антиукраинска пропаганда, ейБоклуци.
    От ранни зори сте почналиКретени.

    12:39 30.12.2025

  • 84 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Бързат преди да са минали на евро!

    Коментиран от #89

    12:42 30.12.2025

  • 85 Механик

    1 0 Отговор
    Поговорката, преведена на български не звучи добре.
    Има си неща, дето ако ги преведеш ги вадиш от контекста до някъде.
    "Я не я и корова не моя" е на руски. Освен смисъла тук се търси и мелодия/рима.
    Има и друга със същото значение : "Моя хата с краю и ничего не знаю"
    Демек, правя се на луд и отказвам отговорност. И двете имат значението на нашата : "Аз не беше - бате беше. Аз държеше, той ....мебеше"
    А инак, Азаров е сложил поговорката точно за случая.

    Коментиран от #87

    12:42 30.12.2025

  • 86 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Считам че има изход от заплатената ситуация с атаката срещу резиденцията на Путин -трябва да се задействат британското разузнаване ISW MI 6 и с дейното участие на г-н Хр.Грозев като разследващ журналист ще се установи с голяма доза вероятност highly likely че руснаците сами са обстреляли резиденцията и сами са си свалили дроновете!?

    12:46 30.12.2025

  • 87 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Механик":

    Я не я и лошадь не моя е от времената когато конският транспорт в Русия е бил основен -и като хванат някой който е откраднал и бяга с конска каруца или шейна теглена от кон крадецът се оправдава по този начин .В интернета има и по-подробни обяснения за използването на тази поговорка

    12:50 30.12.2025

  • 88 мнение

    1 0 Отговор
    Ако пияните ватенки свалят 91 дрона над резиденцията, после и хаяско няма да може да си я познае!

    12:51 30.12.2025

  • 89 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Скрий се бе!

    12:51 30.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания