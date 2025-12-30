"Аз не съм аз и кравата не е моя". Азаров за участието на Зеленски в нападението срещу резиденцията на Путин

Опитите на Володимир Зеленски да се дистанцира от нападението срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин са жалки бръщолевения, заяви бившият украински премиер Николай Азаров пред ТАСС.
„Сега той се опитва да се дистанцира – аз не съм аз и кравата не е моя и така нататък. Всичко това са жалки бръщолевения“, каза той.
Думите на Володимир Зеленски в коледното му обръщение показват, че той вече е знаел за подготовката за атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, допълва екс украинския премиер (2010-2014) Азаров
„Разбира се, бях шокиран от коледното му поздравление, абсолютно отвратителен епизод по отношение на руското ръководство. Това означава, че той вече е знаел още тогава, че се подготвя подобна операция“, каза той.
12 Ненчо
Коментиран от #41
11:17 30.12.2025
13 Опааа
11:17 30.12.2025
15 Цитат
11:18 30.12.2025
17 Докато занимават Българите с несвойски
България в момента, към 30.12.2025 се разиграва Етническата Карта ат двете крила на ДС - Държавна Сигурност:
1. ГЕРБ, ДПС, ДПС-НН
2. ПП, ДБ, Възраждане на Костадинов и др.
Целта на Занятието е, Безпрепятствено Преминаване от лв. в евро зоната, като се създаде допълнително напрежение по етническата ос на противостояние в България - българи, помаци, турци.
Вместо организирано противопоставяне на Българският Народ срещу организираното ограбването (от ЕС) на Българските Спестявания (за кой пореден път за последните 35 години) с влизането на България в Евро зоната, говорим за поредното изкуствено нагнетяване на Етническо Противостояние в България, в името на безпрепятствено приемането на €€ еврото и конвергенцията на лв. в евро?
11:19 30.12.2025
20 Шалтето
11:20 30.12.2025
23 Шалтето
Коментиран от #39
11:20 30.12.2025
25 Миролюб Войнов, военен
Коментиран от #48, #63
11:21 30.12.2025
29 Шалтето
11:23 30.12.2025
33 Путин
11:23 30.12.2025
34 Баба
11:24 30.12.2025
36 Всичко друго като тревоги и
11:26 30.12.2025
37 Пич
11:27 30.12.2025
38 Червената Биомаса
Значе всичко е Окей.
11:28 30.12.2025
39 Наистина
До коментар #23 от "Шалтето":ШАЛОМОВИЧ няма да го боли
Да го закопаят в Бункера.
11:29 30.12.2025
40 На Вова Епилирания
Че толкова Русофилки
Реват в синхрон ?
Коментиран от #45
11:30 30.12.2025
41 Факт
До коментар #12 от "Ненчо":Нямаш проблем!
11:32 30.12.2025
42 Шикългрубер
11:32 30.12.2025
44 Кривоверен алкаш
11:35 30.12.2025
45 Не са хич много
До коментар #40 от "На Вова Епилирания":Двете щатни копейки плюс един полезенИдиот-Акробат😁
11:35 30.12.2025
47 Хахахаха
Коментиран от #69
11:36 30.12.2025
48 Незнайко
До коментар #25 от "Миролюб Войнов, военен":Незнаех,че руското куромпирано ръководство е в Киев. Поне от последните световни статии за курупция.
Коментиран от #57
11:37 30.12.2025
49 Здрасти
11:37 30.12.2025
51 Георгиев
11:39 30.12.2025
52 Рамбо
11:41 30.12.2025
54 Шалтето
11:46 30.12.2025
56 Селеметя
11:55 30.12.2025
57 Лука
До коментар #48 от "Незнайко":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Това е да се знае
Къде е фашизма.
Коментиран от #61, #73, #80
11:57 30.12.2025
58 стоян георгиев
Коментиран от #64, #74
11:58 30.12.2025
59 Минувач
Украйна организираха десетки навлизания на дронове в европейски държави, като веднага обвиниха Русия, за да я дискредитират в момент, когато подкрепата за Украйна в оръжие и пари започна да спада. Дори не бяха си направили труда да видят, че предполагаемите руски дронове в Полша нямат такава далекобойност, а в Западна Европа задържаха украинци за други атаки с дронове.
Сега наркоманът се опитва да обърне своята лъжа в нова такава на 180 градуса, че не били украински дроновете.
Само, дето не вдява, че всеки път се оплита, като пате в калчища и никой не му вярва, освен пудели в Брюксел. Които също не му вярват, но играят театъра, че му вярват...
11:59 30.12.2025
60 не може да бъде
11:59 30.12.2025
61 цитат
До коментар #57 от "Лука":......в една тиква!
11:59 30.12.2025
62 Приключвайте го
12:03 30.12.2025
63 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #25 от "Миролюб Войнов, военен":По времето на путин и медведев русия е в режим на национал олигархизъм !
12:03 30.12.2025
64 не може да бъде
До коментар #58 от "стоян георгиев":За разлика от 1939 г.сега има обективни средства с които може да се разбере и покаже какво се е случило .В случая е много важно какво ще каже американското разузнаване ...а британското за съжаление наистина се е превърнало в подражател на Гьобелсовата пропаганда!?
12:03 30.12.2025
65 Наблюдател
Или каквото повикало такова се обадило и т. н.
Коментиран от #67
12:03 30.12.2025
66 Ама разбира се...!
Без да си дава сметка,че ще направи радиоактивно заразяване в родината си и Европа...!
Коментиран от #70
12:06 30.12.2025
68 За буквоядите,да не се заядат сега...
До коментар #67 от "Ай стига с тоя...":Поправка-
,,Киев"
12:10 30.12.2025
69 А съзнаваш, ли
До коментар #47 от "Хахахаха":че доктрината на Русия позволява, след такъв удар, да отвърне с ЯО?
А това ще е краят. Не на 404. На света.
Коментиран от #76
12:12 30.12.2025
70 Само да допълня...!
До коментар #66 от "Ама разбира се...!":Зеленски се правеше на умряла лисица и при взривяване на язовир ,,Нова Каховка" и газопровода- ,,Северен поток"...!
Ами циркаджия си е човека,няма какво да се чудим...?!
Просто професионален навик...
12:14 30.12.2025
71 Руски лъжи като за наивници
Коментиран от #72
12:15 30.12.2025
72 улав
До коментар #71 от "Руски лъжи като за наивници":Ейммм, кво друго да кажеш? С тоз акъл, толкоз!
12:18 30.12.2025
73 Не е така!
До коментар #57 от "Лука":Трябва и малко да прочетеш какво означават изразите които си чул/чел някъде и употребяваш. Иска се също и ум и минимално ниво на интелигентност.
12:19 30.12.2025
74 мушмул
До коментар #58 от "стоян георгиев":Пиле шарено, сега всичко се вижда! И да е пропуснато нещо, хамерите имат свои хора, ще им изпеят!
12:21 30.12.2025
78 Бай Яни
Коментиран от #82
12:30 30.12.2025
79 Николай Азаров пред ТАСС.
Слагайте минуси копейки, защото иначе тьотя ще ви дърпа ушенцата!
12:33 30.12.2025
81 Плешива първопричина
12:34 30.12.2025
82 Браво
До коментар #78 от "Бай Яни":Само ушанки с коефициент на интелигентност под нулата могат да повярват на тази опашата лъжа, съшита с бели конци
12:36 30.12.2025
83 Забелязал...
От ранни зори сте почналиКретени.
12:39 30.12.2025
84 стоян георгиев
Коментиран от #89
12:42 30.12.2025
85 Механик
Има си неща, дето ако ги преведеш ги вадиш от контекста до някъде.
"Я не я и корова не моя" е на руски. Освен смисъла тук се търси и мелодия/рима.
Има и друга със същото значение : "Моя хата с краю и ничего не знаю"
Демек, правя се на луд и отказвам отговорност. И двете имат значението на нашата : "Аз не беше - бате беше. Аз държеше, той ....мебеше"
А инак, Азаров е сложил поговорката точно за случая.
Коментиран от #87
12:42 30.12.2025
86 не може да бъде
12:46 30.12.2025
87 не може да бъде
До коментар #85 от "Механик":Я не я и лошадь не моя е от времената когато конският транспорт в Русия е бил основен -и като хванат някой който е откраднал и бяга с конска каруца или шейна теглена от кон крадецът се оправдава по този начин .В интернета има и по-подробни обяснения за използването на тази поговорка
12:50 30.12.2025
88 мнение
12:51 30.12.2025
89 Факт
До коментар #84 от "стоян георгиев":Скрий се бе!
12:51 30.12.2025