Опитите на Володимир Зеленски да се дистанцира от нападението срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин са жалки бръщолевения, заяви бившият украински премиер Николай Азаров пред ТАСС.

„Сега той се опитва да се дистанцира – аз не съм аз и кравата не е моя и така нататък. Всичко това са жалки бръщолевения“, каза той.

Думите на Володимир Зеленски в коледното му обръщение показват, че той вече е знаел за подготовката за атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, допълва екс украинския премиер (2010-2014) Азаров

„Разбира се, бях шокиран от коледното му поздравление, абсолютно отвратителен епизод по отношение на руското ръководство. Това означава, че той вече е знаел още тогава, че се подготвя подобна операция“, каза той.