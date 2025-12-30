Челси и Борнемут си поделиха точките в последния мач за годината

Челси и Борнемут завършиха при резултат 2:2 в последния си двубой за календарната година от 19-ия кръг на английската Висша лига. Лондонските "сини" останаха на пета позиция с 30 точки, докато "черешките" от Борнемут се нареждат на 15-о място с 23 пункта.

Още в самото начало гостите шокираха домакините – в шестата минута Антоан Семеньо проби по десния фланг и центрира, Джеймс Хил отклони топката, а Дейвид Брукс се възползва от неубедителната намеса на Роберт Санчес и откри резултата за 0:1.

Челси реагира светкавично. Само пет минути по-късно Естевао бе съборен в наказателното поле от Семеньо, а след преглед с ВАР съдията посочи бялата точка. Коул Палмър пое отговорността и с хладнокръвен удар изравни резултата – 1:1.

Борнемут не се отказа и в 19-ата минута Брукс отново бе близо до гол, но този път Санчес се намеси решително. Гостите пропуснаха още няколко добри възможности, за които бяха наказани малко по-късно.

В 23-ата минута Алехандро Гарначо демонстрира техника по левия фланг, навлезе в наказателното поле и подаде към Енцо Фернандес, който с мощен шут в горния ляв ъгъл обърна резултата в полза на Челси – 2:1.

Само четири минути по-късно обаче, Борнемут възстанови равенството. След дълъг тъч на Семеньо, Беноа Бадиашил не успя да изчисти добре и Джъстин Клуйверт се разписа отблизо за 2:2.

Втората част предложи по-малко голови ситуации, но напрежението не стихна. В 64-ата минута Естевао отправи опасен удар, който бе отразен от Петрович, а в 77-ата минута Енцо Фернандес стреля над вратата.

Така, след истински футболен трилър, Челси и Борнемут си разделиха по една точка и ще посрещнат новата година с амбиции за по-добро представяне.

Още резултати от 19-ия кръг на Висшата лига:

Бърнли – Нюкасъл 1:2

Уест Хем – Брайтън 2:2

Нотингам – Евертън 0:2