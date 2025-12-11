Новини
Звезда зарязва тениса, ще прави име в сайтове за възрастни

Звезда зарязва тениса, ще прави име в сайтове за възрастни

11 Декември, 2025 12:29

Звезда зарязва тениса, ще прави име в сайтове за възрастни - 1
Снимка:
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тенис звездата Оушън Додин вече има профил в платената платформа за възрастни OnlyFans. Новината идва само няколко месеца, след като тенисистката предизвика истински фурор в социалните мрежи, след като стана ясно, че е уголемила бюста си.

29-годишната тенисистка привлече вниманието на медиите през септември, след като стана първата активна състезателка, претърпяла такава хирургична интервенция. Додин беше принудена да спре състезанията в края на 2024 г. поради проблем с вътрешното ухо.

Сега тя следва примера на други тенис професионалисти като Сачия Викъри и Ник Кирьос, които също имат профили в платформата за възрастни с платено съдържание. Според информации, Додин може да спечели повече средства само за една година в OnlyFans, отколкото е спечелила през цялата си състезателна кариера – приблизително $2,85 милиона.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бих казал

    4 1 Отговор
    Малко конско излъчване има..🙈

    12:31 11.12.2025

  • 2 Опааа

    2 0 Отговор
    Ясно! КО вра! А не звезда!

    12:47 11.12.2025

  • 3 Зевзеков

    0 0 Отговор
    Поне да знае защо къса г.за от работа

    12:50 11.12.2025

  • 4 Прокопи

    0 0 Отговор
    Ох ,на дедо чедото.🤪

    12:51 11.12.2025

