Звезда зарязва тениса, ще прави име в сайтове за възрастни

Тенис звездата Оушън Додин вече има профил в платената платформа за възрастни OnlyFans. Новината идва само няколко месеца, след като тенисистката предизвика истински фурор в социалните мрежи, след като стана ясно, че е уголемила бюста си.

29-годишната тенисистка привлече вниманието на медиите през септември, след като стана първата активна състезателка, претърпяла такава хирургична интервенция. Додин беше принудена да спре състезанията в края на 2024 г. поради проблем с вътрешното ухо.

Сега тя следва примера на други тенис професионалисти като Сачия Викъри и Ник Кирьос, които също имат профили в платформата за възрастни с платено съдържание. Според информации, Додин може да спечели повече средства само за една година в OnlyFans, отколкото е спечелила през цялата си състезателна кариера – приблизително $2,85 милиона.