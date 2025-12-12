Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ценен съвет за Кубрат Пулев от единствения, надвил Мурат Гасиев при най-тежките

12 Декември, 2025 14:59 1 096 7

  • кубрат пулев-
  • спорт-
  • бокс-
  • мурат гасиев-
  • дубай

Шведът и Олександър Усик са единствените двама боксьори, които са побеждавали руснака при професионалистите

Ценен съвет за Кубрат Пулев от единствения, надвил Мурат Гасиев при най-тежките - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ото Валин даде ценен съвет на Кубрат Пулев преди битката срещу Мурат Гасиев тази вечер. Шведът и Олександър Усик са единствените двама боксьори, които са побеждавали руснака при професионалистите, пише jungle.bg.

Сблъсъкът в Дубай е за регулярната титла на Световната боксова асоциация в тежка категория. 12-рундовата среща е първа защита на българина.

„Гасиев не е най-големият боксьор в тежка категория, но удря тежко. Кубрат не би искал да поеме някой от тези удари в брадата. Може да нокаутира съперниците. Винаги е опасен – разкри пред Спортната джунгла Ото Валин. – Най-силните страни на Гасиев са, че е бърз и удря тежко. Има и хубава техника. Слабостите му са, че не пуска много удари. Той трябва да атакува повече срещу Пулев и да остане в близост до него. Гасиев обича да подготвя атаките с по-леки удари и после да експлодира. Срещу Пулев трябва да е малко по-агресивен, да движи главата и тялото. Кубрат е по-висок и по-голям. Гасиев ще има нужда да скъси дистанцията.”

35-годишният швед се би с Гасиев (32 победи, 25 с нокаут и 2 загуби) преди две години. Двубоят в Турция завърши с успех за Валин след 2:1 съдийски гласа. Единият от арбитрите беше дал противоречив резултат от 117:111 за руснака.

„Мачът с Гасиев беше хубав. Мисля, че спечелих убедително. Беше много странно, че един от съдиите му даде срещата. Дори помислих, че ще бъда порязан. Чувствах се доста неудобно – разказа своите спомени от двубоя Ото Валин. – Но в крайна сметка спечелих и бях щастлив.“

Скандинавецът познава отлично и Кубрат Пулев (32 победи, 14 с нокаут и 3 загуби). Двамата са тренирали заедно.

„От доста време не съм гледал Кубрат, но го познавам, защото в миналото сме правили спаринги. Беше преди доста време, около 10 години – добави Валин (28 победи, 16 с нокаут и 3 загуби). – За да може Пулев да има предимство, трябва да използва доста левия прав. Той е по-висок. Има нужда да движи с краката. Мисля, че стилът на Пулев е много добър за Гасиев. Трябва да държи далеч от него руснака и тогава ще спечели мача. Мисля, че Кубрат ще победи със съдийско решение.“


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мамулев

    3 1 Отговор
    на какво се дължи това самочувствие ?

    15:08 12.12.2025

  • 2 Хохо Бохо

    3 2 Отговор
    Истинският въпрос е тоя тулуп малко или много ще го бият?

    Коментиран от #7

    15:10 12.12.2025

  • 3 Трудно ще е

    6 0 Отговор
    Явно няма да е лесен мач за Кубрат. Съперникът му е много взривен, доста комбинативен, удря здраво и с двете ръце, бие и "на двата етажа" глава и тяло. Доста здраво дясно кроше, което по принцип се използва рядко от боксьорите в "правилна бойна стойка" като него. Ако Кобрата успее да го държи на дистанция, ако е добре с издържливостта (предполагам, че е) и успява да вкарва в подходящи моменти и десния прав - има шанс за победа. Мачът няма да е лесен, затова му пожелавам и спортен късмет. Успех, Кобра!

    15:18 12.12.2025

  • 4 1-20

    1 5 Отговор
    И един съвет от мен към Кубрат - прави се на умрял, когато Гасиев стъпи на ринга. Така ще те изнесат на носилка без много бой и ще можеш да завършиш още едно висше образование.

    15:19 12.12.2025

  • 5 Ото Валин

    0 2 Отговор
    Целувач Кубрате носи си заешко крече като Чарли Чаплин.

    15:34 12.12.2025

  • 6 нашия палячо къде се слага?

    1 2 Отговор
    тоя нашенец пак ли ще го бият за пари?

    ще седи ли като петел на един крак да показва че още може да носи на бой?

    15:41 12.12.2025

  • 7 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    боя дето ще отнесе нашия е според парите дето са ми платили

    нашия до сега няма спечелен мач щото като всеки българин не става за нищо

    15:42 12.12.2025

