Ценен съвет за Кубрат Пулев от единствения, надвил Мурат Гасиев при най-тежките

Ото Валин даде ценен съвет на Кубрат Пулев преди битката срещу Мурат Гасиев тази вечер. Шведът и Олександър Усик са единствените двама боксьори, които са побеждавали руснака при професионалистите, пише jungle.bg.

Сблъсъкът в Дубай е за регулярната титла на Световната боксова асоциация в тежка категория. 12-рундовата среща е първа защита на българина.

„Гасиев не е най-големият боксьор в тежка категория, но удря тежко. Кубрат не би искал да поеме някой от тези удари в брадата. Може да нокаутира съперниците. Винаги е опасен – разкри пред Спортната джунгла Ото Валин. – Най-силните страни на Гасиев са, че е бърз и удря тежко. Има и хубава техника. Слабостите му са, че не пуска много удари. Той трябва да атакува повече срещу Пулев и да остане в близост до него. Гасиев обича да подготвя атаките с по-леки удари и после да експлодира. Срещу Пулев трябва да е малко по-агресивен, да движи главата и тялото. Кубрат е по-висок и по-голям. Гасиев ще има нужда да скъси дистанцията.”

35-годишният швед се би с Гасиев (32 победи, 25 с нокаут и 2 загуби) преди две години. Двубоят в Турция завърши с успех за Валин след 2:1 съдийски гласа. Единият от арбитрите беше дал противоречив резултат от 117:111 за руснака.

„Мачът с Гасиев беше хубав. Мисля, че спечелих убедително. Беше много странно, че един от съдиите му даде срещата. Дори помислих, че ще бъда порязан. Чувствах се доста неудобно – разказа своите спомени от двубоя Ото Валин. – Но в крайна сметка спечелих и бях щастлив.“

Скандинавецът познава отлично и Кубрат Пулев (32 победи, 14 с нокаут и 3 загуби). Двамата са тренирали заедно.

„От доста време не съм гледал Кубрат, но го познавам, защото в миналото сме правили спаринги. Беше преди доста време, около 10 години – добави Валин (28 победи, 16 с нокаут и 3 загуби). – За да може Пулев да има предимство, трябва да използва доста левия прав. Той е по-висок. Има нужда да движи с краката. Мисля, че стилът на Пулев е много добър за Гасиев. Трябва да държи далеч от него руснака и тогава ще спечели мача. Мисля, че Кубрат ще победи със съдийско решение.“