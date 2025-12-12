Кобрата с над 10 кг по-тежък от Гасиев на кантара в Дубай

Носителят на регулярната световна титла в тежка категория на WBA Кубрат Пулев регистрира сериозно предимство в теглото спрямо опонента си Мурат Гасиев. Двамата преминаха през задължителния кантар преди големия сблъсък в Дубай на 12 декември.

Българският боксьор закова стрелките на 115 кг по време на официалното медийно претегляне. Неговият руски съперник се оказа значително по-лек със своите 104.7 кг.

Пулев демонстрира постоянство във физическата си форма, след като миналата година срещу Махмуд Чар бе 114 кг. Същото тегло той показа и по време на сутрешния медицински преглед преди официалната церемония. И двамата бойци изглеждаха в оптимално състояние.

Кобрата ще защитава световния си пояс за първи път, след като го завоюва пред 12 хиляди зрители в Арена София. За Гасиев предстоящата битка се очертаваше като най-сериозното изпитание в кариерата му при тежките.

Събитието бе уважено от плеяда легенди на IBA Pro, които щяха да бъдат край ринга и за самия мач. Сред присъстващите личаха имената на Дионтей Уайлдър, Джони Нелсън, Шанън Бригс, Сергей Ковальов, Дейв Алън, Дерик Чисора, Бен Уитакър, Джордж Гроувс, Дарън Тил, Пол Смит, Съни Едуардс, Хенри Сехудо и Дюк Макензи.