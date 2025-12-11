Финансовото състояние на Манчестър Юнайтед се подобрява

Финансовото състояние на Манчестър Юнайтед бележи ясно подобрение, сочат публикуваните резултати за периода юли-септември, предаде Топспорт.

Приходите на "червените дяволи" възлизат на 140,3 млн. паунда, което е лек спад спрямо миналата година (143,1 млн.), но въпреки това клубът затваря тримесечието на плюс. Причината - рязко намаление на разходите заради по-строга финансова политика и раздяла с част от най-скъпо платените играчи.

По този начин Юнайтед отчита печалба от 13 млн. паунда, докато в същия период година по-рано бе записана загуба от 7 млн.

"Тези стабилни резултати показват устойчивостта на Манчестър Юнайтед в момент, в който правим значителни стъпки в трансформацията на клуба. Трудните решения, които взехме, доведоха до по-ниска разходна база и по-ефективна организация, която е готова да донесе по-добри спортни и търговски резултати в дългосрочен план", заяви изпълнителният директор Омар Берада пред BBC.